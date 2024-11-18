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NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію

18.11.2024 16:20
Дарія Шуть
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Нова пошта не хотіла перетворювати власний фінансовий сервіс NovaPay на банківську установу, однак ситуація змінилась після анонсованих змін до законодавства

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію

Наразі NovaPay має розширену ліцензію фінансових компаній, яка дозволяє відкривати рахунки, видавати картки. Водночас через відсутність банківської ліцензії клієнтам не доступні такі звичні послуги, як розрахунок за кордоном та депозити.

Співзасновник групи компаній NOVA (Нова пошта) Вячеслав Климов зізнався, що спочатку не було прагнення переходити від чинної моделі до банківської, адже вона вкрай складна. Однак зараз Нацбанк України завершує проєкт спеціалізованої ліцензії на інклюзивний банк, і це змінює ситуацію.

Раніше ми писали, що Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

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«Тобто такі компанії, як Нова пошта, великий ритейл, можливо, Укрпошта отримають неповну банківську ліцензію за спрощеною процедурою», — зазначає Климов.

Наразі Нова пошта веде діалог з НБУ, оскільки вже зараз розуміє, що буде подаватись на отримання спрощеної банківської ліцензії. Співзасновник NOVA висловив впевненість, що або NovaPay трансформується в банк, або компанія відкриє окремий банк саме з такою ліцензією.

Однак варто зазначити, що законопроєкт про створення БФІ парламент досі не розглянув, хоча документ ще у вересні був внесений до Верховної Ради. Коли буде ухвалено відповідне законодавство, яке відкриє шлях до видачі спрощених банківських ліцензій, поки не відомо.

Нагадаємо, NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів. Тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні Нової пошти.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію

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