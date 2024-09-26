НБУ представив план створення банків фінансової інклюзії

Національний банк України (НБУ) дозволить компаніям отримувати обмежену банківську ліцензію в разі ухвалення відповідного законодавства парламентом

Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

Нагадаємо, раніше відповідний законопроєкт №12044 було внесено до Верховної Ради. Коли саме його планують розглянути, наразі невідомо. Документ було розроблено на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Так, обмежена банківська ліцензія дозволить великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу – банк фінансової інклюзії. Після цього, використовуючи вже наявну інфраструктуру, вони зможуть надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

Зазначається, що БФІ збільшать можливість отримання клієнтами якісних та безпечних фінансових послуг. Як наслідок, це матиме позитивний ефект для соціально-економічного розвитку регіону та країни в цілому.

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Вимоги до банків фінансової інклюзії

Обмежена банківська ліцензія передбачає, що компанія, яке отримає статус БФІ, має відповідати всім пруденційним вимогам і нормативам та виконувати ліцензійні вимоги НБУ.

Водночас для забезпечення фокуса на клієнтах-фізособах та малому бізнесу БФІ будуть обмежені у проведенні операцій з іншими сегментами клієнтів (середнім та великим бізнесом) та операцій на ринках капіталу.

Також встановлюватимуться обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику.

Щоб отримати статус БФІ, юридична особа (крім стандартного пакета документів для отримання банківської ліцензії) має подати до Нацбанку стратегію банку фінансової інклюзії та бізнес-план на три роки.

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Ці документи обов’язково мають містити детальний опис розвитку фінансової інклюзії, в тому числі планову структуру клієнтської бази за сегментами клієнтів, території обслуговування, зокрема на малонаселених та важкодоступних територіях, плани з розвитку каналів надання послуг, які б сприяли забезпеченню фінансової інклюзії.

«Поступово банки припинили скорочення мережі, зумовлене повномасштабним вторгненням, однак рівень фінансової інклюзії все ще далекий від бажаного. Банк фінансової інклюзії дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів, таких як зняття готівки, валютообмінні операції, платежі, заощадження та кредити по всій країні», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

За розрахунками Світового банку, рівень фінансової інклюзії — охоплення населення фінансовими послугами — в Україні у 2021 році становив 84%, що на 11 в. п. менше, ніж цільові 95%.

Нагадаємо, що Рада може розширити доступ поліції до банківської таємниці та особистих даних українців. Невдовзі у другому читанні буде розглянуто законопроєкт 11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг.

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Джерело: НБУ