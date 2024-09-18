Скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків

Внаслідок історичного підвищення податків в Україні, яке очікується незабаром, фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться платити більше з доходу та зарплати

Нагадаємо, напередодні комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків перед повторним першим читанням. А вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні.

Серед головних нововведень, які запроваджує документ:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% для всіх форм ФОП 3 групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Тож розберемось, що на практиці зміниться для ФОПів, якщо всі заплановані зміни залишаться у фінальній версії законопроєкту та будуть ухвалені.

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Скільки платитимуть ФОПи

Так, ФОПи 3 групи платитимуть військовий збір у 1%, який зараз не платять. Тобто з щомісячним доходом, наприклад, у 30 тис. грн ця сума складе 300 грн, і відповідно буде змінюватись залежно від заробітку.

А от ФОПи на 1, 2 та 4 (аграрії) формах єдиного податку платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати. Станом на зараз це 800 грн.

Кабінету міністрів доручать розробити законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

При цьому звичайні українці, для яких військовий збір зросте з 1,5% одразу до 5%, також відчують додаткове фінансове навантаження. Наприклад, якщо зараз з доходу у 20 тис. грн військовий збір платиться в розмірі 300 грн, то після підвищення доведеться платити вже 1000 грн.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки щодо цього. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки.

До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. А от в МВФ вважають, що збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент.

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За матеріалами OBOZ.ua