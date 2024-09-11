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Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

11.09.2024 19:00
Дарія Шуть
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Якщо військовозобов’язаний громадянин не отримає бронювання, в тому числі за місцем роботи, його можуть офіційно призвати на військову службу

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Фото: kmu.gov.ua, freepik.com

Порядок та критерії бронювання від мобілізації в Україні визначаються постановою Кабміну №76. Водночас вона час від часу зазнає різних нововведень, що впливає на умови бронювання військовозобов’язаних.

Так, останнього разу уряд вніс в неї зміни своєю іншою постановою №988 від 16 серпня. Серед іншого документ визначає питання бронювання єдиного військовозобов’язаного працівника підприємства.

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За попередніми правилами забронювати можна було не більше 50% від загальної кількості усіх військовозобов’язаних працівників підприємства, організації тощо. Однак новою постановою до порядку внесено пункт 91.

У ньому йдеться, що коли на підприємстві працює один військовозобов’язаний працівник, який підлягає бронюванню, то обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які можуть отримати бронь, до такого підприємства не застосовуються.

Також пункт трьох критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств критично важливими, доповнено новим положенням. Воно визначає, що постійні представництва нерезидентів (іноземних компаній, організацій тощо) в Україні визначаються як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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До представництва нерезидентів належать:

  • представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;
  • неурядових організацій інших держав;
  • міжнародних неурядових організацій.

Проте вони визначаються критично важливими для країни лише у разі провадження діяльності протягом останніх 2 календарних років та їх акредитації (реєстрації) відповідно до закону, зокрема взяття на облік в контролюючих органах.

Нагадаємо, Міністерство економіки України розробляє кілька варіантів економічного бронювання, яке планується запустити у жовтні або листопаді. Навіть за найбільш обережними оцінками, економічне бронювання може принести до державного бюджету близько 40 мільярдів гривень на рік.

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За матеріалами Новини.Pro

Рубрики: Війна з РосієюЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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