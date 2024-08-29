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Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки

29.08.2024 17:40
Ольга Деркач
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Міністерство економіки України розробляє кілька варіантів економічного бронювання, яке планується запустити у жовтні або листопаді

Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки

Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки Фото: freepik.com

Про це повідомив представник Міністерства на засіданні Комітету з фінансової політики, пише Економічна правда.

За його словами, запуск економічного бронювання можливий уже в жовтні чи листопаді, але для цього необхідний певний перехідний етап.

Також він зазначив, що навіть за найбільш обережними оцінками, економічне бронювання може принести до державного бюджету близько 40 мільярдів гривень на рік.

Крім того, представник Міністерства нагадав, що наразі розглядаються різні моделі економічного бронювання.

Основна модель економічного бронювання пов’язана з розміром заробітної плати: для того щоб мати право на економічне бронювання, необхідно офіційно отримувати зарплату не менше 34 500–35 000 гривень на місяць, зазначають чотири джерела в парламенті та уряді, пише Forbes.

«Безумовно, це позитивне рішення, яке створить рівні та прозорі умови для всіх, але це лише перший раунд, — каже голова економічного комітету Дмитро Наталуха. — Недолік такої моделі — вона не покриває малий бізнес».

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Наразі обговорюються два можливі сценарії. Перший передбачає спеціальну процедуру, за якою військовозобов’язані зможуть отримати бронювання виключно на основі рівня своєї заробітної плати.

«Це буде окремий механізм, яким може скористатися бізнес, що не підпадає під критерій критичного підприємства», — додає Наталуха.

Два співрозмовники з парламенту та Офісу Президента, обізнані з концепцією, вважають, що це може вивести зарплатний фонд країни з тіні.

Другий варіант передбачає додавання критерію заробітної плати до чинної постанови Кабміну №76, яка визначає бронювання співробітників підприємств, важливих для економіки. На цей момент підприємство має відповідати певним вимогам, щоб бути визнаним «критичним».

Нагадаємо, що у Дії запустили «єБронювання». Відтепер працівників з критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ, бронюватимуть через портал Дія. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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