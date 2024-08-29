close-btn
PaySpaceMagazine

ЄС почав розслідування проти Telegram: причина

29.08.2024 13:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Єврокомісія почала перевірку месенджера Telegram через можливе зниження кількості користувачів, що порушило правила блоку

ЄС почав розслідування проти Telegram: причина

Фото: freepik.com

В Євросоюзі запідозрили, що Telegram не надає точні дані про реальне числ користувачів у країнах ЄС, щоб не перевищувати поріг у 45 млн. Оскільки це дозволило б віднести соцмережу до дуже великих онлайн-платформ (Very Large Online Platform – VLOP).

Соцмережі такого типу підпадають під дію низки правил Брюсселя: наприклад, вони мають модерувати у себе нелегальний та небезпечний контент та дезінформацію, а також надавати свої дані на запит Єврокомісії.

Читайте також: Статки Павла Дурова: наскільки багатий співзасновник Telegram

Останній раз Telegram звітував про кількість користувачів у лютому 2024 року, заявивши про 41 млн людей у країнах Євросоюзу. Згідно із законом ЄС про цифрові послуги, цього місяця Telegram мав надати оновлені дані. Але там лише заявили, що у них «значно менше, ніж 45 млн середньомісячних активних користувачів у ЄС».

За словами європейських чиновників, такі дії Telegram порушують законодавство. Як повідомляє Financial Times, за цим фактом розпочато розслідування, яке може підтвердити, що реальна кількість користувачів соцмережі в ЄС перевищує граничне значення для VLOP.

Зазначимо, ініційована перевірка триває паралельно з французьким розслідуванням злочинної діяльності в Telegram, яке стало підставою для затримання його засновника Павла Дурова у Парижі, про що ми писали раніше.

Павло Дуров був внесений у список FPR (картотека розшукуваних осіб). OFMIN (Національний департамент кримінального розшуку Франції) на підставі попереднього розслідування видав ордер на розшук.

Як зазначається у матеріалі TF1, ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, а інструменти, які пропонує Telegram, нібито роблять його співучасником деяких тяжких злочинів, зокрема, наркоторгівлі та шахрайства.

Також ми писали, що месенджер Telegram та його засновник Павло Дуров можуть потрапити під санкції Європейського Союзу через російську пропаганду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Telegram зʼявився сервіс для знайомств на блокчейні TON

У Telegram скоро з’явиться власний Mini App Store — Дуров

Українці створили нового Telegram-бота: що вміє

За матеріалами Mind

Рубрики: ЄвросоюзСвітНовиниТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
В ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив'язаний до євро 27.08.2024

В ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив'язаний до євро
10 найбільших штрафів, накладених ЄС на Big Tech компанії 17.08.2024

10 найбільших штрафів, накладених ЄС на Big Tech компанії
Регламент MiCA створює загрозу для стейблкоїнів та банків — СЕО Tether 13.08.2024

Регламент MiCA створює загрозу для стейблкоїнів та банків — СЕО Tether
Stripe і Bitstamp об'єднались для розвитку криптовалюти в ЄС 08.08.2024

Stripe і Bitstamp об'єднались для розвитку криптовалюти в ЄС
ЄС змінив вимоги до фінансової звітності компаній 07.08.2024

ЄС змінив вимоги до фінансової звітності компаній
В ЄС запустять стейблкоїн EURT, прив’язаний до євро 06.08.2024

В ЄС запустять стейблкоїн EURT, прив’язаний до євро
Вибір редакції
Всі
«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком
ТОП статей 29.08.2024

«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком

 «Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов
ТОП статей 27.08.2024

«Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов
Останні новини
Сьогодні  16:20

Влада знизить вплив у банківській сфері на вимогу МВФ — законопроєкт

 Сьогодні  16:07

«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком

 Сьогодні  15:00

В мережі TON сталося одразу кілька збоїв за добу: причини та наслідки

 Сьогодні  14:20

В Україні зʼявиться новий платіжний сервіс на блокчейні

 Сьогодні  13:40

НБУ посилив обмеження на розрахунки у гривні для бізнесу

 Сьогодні  13:00

ЄС почав розслідування проти Telegram: причина

 Сьогодні  12:20

Ринкова вартість Berkshire Hathaway Баффета вперше перевищила $1 трлн

 Всі новини
credit link image