ЄС почав розслідування проти Telegram: причина

Єврокомісія почала перевірку месенджера Telegram через можливе зниження кількості користувачів, що порушило правила блоку

В Євросоюзі запідозрили, що Telegram не надає точні дані про реальне числ користувачів у країнах ЄС, щоб не перевищувати поріг у 45 млн. Оскільки це дозволило б віднести соцмережу до дуже великих онлайн-платформ (Very Large Online Platform – VLOP).

Соцмережі такого типу підпадають під дію низки правил Брюсселя: наприклад, вони мають модерувати у себе нелегальний та небезпечний контент та дезінформацію, а також надавати свої дані на запит Єврокомісії.

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Останній раз Telegram звітував про кількість користувачів у лютому 2024 року, заявивши про 41 млн людей у країнах Євросоюзу. Згідно із законом ЄС про цифрові послуги, цього місяця Telegram мав надати оновлені дані. Але там лише заявили, що у них «значно менше, ніж 45 млн середньомісячних активних користувачів у ЄС».

За словами європейських чиновників, такі дії Telegram порушують законодавство. Як повідомляє Financial Times, за цим фактом розпочато розслідування, яке може підтвердити, що реальна кількість користувачів соцмережі в ЄС перевищує граничне значення для VLOP.

Зазначимо, ініційована перевірка триває паралельно з французьким розслідуванням злочинної діяльності в Telegram, яке стало підставою для затримання його засновника Павла Дурова у Парижі, про що ми писали раніше.

Павло Дуров був внесений у список FPR (картотека розшукуваних осіб). OFMIN (Національний департамент кримінального розшуку Франції) на підставі попереднього розслідування видав ордер на розшук.

Як зазначається у матеріалі TF1, ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, а інструменти, які пропонує Telegram, нібито роблять його співучасником деяких тяжких злочинів, зокрема, наркоторгівлі та шахрайства.

Також ми писали, що месенджер Telegram та його засновник Павло Дуров можуть потрапити під санкції Європейського Союзу через російську пропаганду.

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