Засновника та CEO Telegram Павла Дурова затримали у Парижі: Toncoin стрімко падає

Французькі спецслужби затримали засновника та генерального директора сервісу захищених повідомлень Telegram Павла Дурова. На фоні цієї новини нативна монета Toncoin (TON) почала стрімко падати

Про це повідомив приватний загальнонаціональний французький телеканал TF1 (найбільший за аудиторією в Європі).

У матеріалі йдеться, що жандарми GTA (Gendarmerie des transports aériens — Жандармерія повітряного транспорту) заарештували Павла Дурова близько 20:00 в суботу ввечорі, 24 серпня 2024 року, коли він зійшов з особистого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Зазначається, що 39-річного мільярдера супроводжував його охоронець і жінка. Він прибув з Азербайджану.

Павло Дуров був внесений у список FPR (картотека розшукуваних осіб). OFMIN (Національний департамент кримінального розшуку Франції) на підставі попереднього розслідування видав ордер на розшук.

Падіння Toncoin (TON)

На фоні цієї новини нативна монета Toncoin (TON) почала стрімко падати. За даними криптоплатформи CoinMarketCap криптовалюта всього за пів години обвалилася з $6,8 до $5,9.

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Чому Павла Дурова заарештували?

Як зазначається у матеріалі TF1, ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, а інструменти, які пропонує Telegram, нібито роблять його співучасником деяких тяжких злочинів, зокрема, наркоторгівлі та шахрайства.

Додається, що ордер на розшук діяв лише у тому випадку, якщо Павло Дуров перебував на території Франції.

«Він зробив помилку сьогодні ввечері. Не знаємо, чому… Чи був цей рейс лише зупинкою? У будь-якому разі, його затримали!», — повідомило TF1/LCI джерело, близьке до розслідування.

У новині йдеться, що відтоді, як Дуров дізнався, що є персоною нон ґрата у Франції, він зазвичай подорожував до Еміратів, країн колишнього СРСР, Південної Америки… Він рідко подорожував Європою та уникав країн, де Telegram перебуває під наглядом.

Що далі?

Слідчі ONAF (Національного бюро по боротьбі з шахрайством, підпорядкованого митній службі) взяли Дурова під варту. Далі він має постати перед слідчим суддею, і в неділю йому можуть пред’явити звинувачення за цілу низку злочинів: тероризм, наркотики, співучасть, шахрайство, відмивання грошей, отримання викраденого майна, дитяча порнографія тощо.

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«Павло Дуров точно опиниться у СІЗО, — прокоментував TF1/LCI один зі слідчих. — На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, він не зробив нічого, щоб стримати або співпрацювати», — аналізує джерело, близьке до справи.

У матеріалі зазначається, що немає сумнівів, що після пред’явлення обвинувачення Дуров буде утримуватися під вартою. Мільярдер має у своєму розпорядженні значні кошти для втечі, і його гарантії навряд чи переконають суддів.

Деякі відомі ЗМІ, зокрема УНІАН, також поширюють інформацію, що засновнику Telegram Павлу Дурову загрожує 20 років ув’язнення у Франції та що зараз у його обʼєктах нерухомості проводять обшуки. Крім того, французькі спецслужби домагатимуться доступу до листувань, пов’язаних зі злочинними спільнотами та санкційними компаніями та особами.

Міжнародний резонанс арешту

Для слідчих цей арешт з міжнародним резонансом має кілька цілей. По-перше, він дозволяє навести порядок, вразити та стримати злочинців, які до цього часу вільно обмінювалися інформацією на Telegram. По-друге, він має на меті чинити тиск на європейські країни для посилення спільної роботи з метою змусити месенджер співпрацювати у справах боротьби з тероризмом.

Автори статті зазначили, що Telegram — вулик злочинного контенту.

«Наразі платформа у новинах через незаконну трансляцію матчів Ліги 1. Але на цьому захищеному месенджері багато облікових записів використовуються організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші злочинці обмінюються дитячою порнографією на Telegram. Вона вже стала платформою номер один для організованої злочинності», — коментує слідчий.

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