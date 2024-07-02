Українці створили нового Telegram-бота: що вміє

IT-фахівці з Івано-Франківська, Микола Ковач і Василь Югас, розробили Telegram-бота, який нагадує про відключення електроенергії

«Знеструмко» — це Telegram-бот, який повідомляє про планові відключення електроенергії. Ідея створення цього бота виникла у жителів Івано-Франківська — продуктового менеджера Миколи Ковача та Full Stack розробника Василя Югаса. Микола займався розробкою UX, а Василь створив технічну частину на мові NodeJS.

«Поштовхом для розробки стало збільшення частоти вимкнення світла», — пояснює Микола.

Спочатку айтішники розробили бота для власних потреб, прагнучи знайти простий спосіб відстежувати відключення електроенергії та мінімізувати пов’язані з цим незручності. Після того, як їх друзі високо оцінили цей інструмент, вони вирішили зробити його доступним для всіх користувачів.

Як працює

«Знеструмко» надає можливість відстежувати заплановані відключення електроенергії для однієї або кількох черг, надсилаючи повідомлення в реальному часі. Це дозволяє користувачам бути в курсі змін, отримуючи інформацію навіть раніше, ніж вона з’являється на офіційних ресурсах обленерго. Також можна налаштувати нагадування, наприклад, за 15 хвилин до відключення світла.

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Основна перевага «Знеструмка», за словами розробників, полягає в його простоті використання. Бот працює у Telegram, де багато людей вже проводять значну частину свого часу. Це робить доступ до інформації швидким та зручним.

Плани

На даний момент «Знеструмко» повністю безкоштовний, і розробники не планують вводити платні послуги в найближчий час. Проте вони не виключають такої можливості в майбутньому.

На сьогодні «Знеструмко» доступний лише для мешканців Івано-Франківської області.

«Але якщо ви з іншого регіону, будь ласка, запустіть бота та вкажіть свою область. Це допоможе зрозуміти, де ще є попит на сервіс, і планувати розширення на інші області», — зазначає Микола.

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За матеріалами: dev.ua.