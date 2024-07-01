close-btn
PaySpaceMagazine

Ілон Маск оголосив дати виходу АІ-чатботів Grok 2 та Grok 3

01.07.2024 15:40
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Ілон Маск назвав дати виходу чат-бота зі штучним інтелектом Grok 2 від xAI та його наступника Grok 3 з розширеними можливостями штучного інтелекту після навчання на графічних процесорах Nvidia

Ілон Маск оголосив дати виходу АІ-чатботів Grok 2 та Grok 3

Фото: pngwing.com, freepik.com

Після нещодавнього успішного запуску чат-бота Grok 1.5 Ілон Маск оголосив дату запуску досконалішої версії — Grok 2. Нові версії Grok від xAI будуть доповнені розширеними функціями штучного інтелекту. Нагадаємо, що версія Grok 1.5 продемонструвала прогрес у розумінні довгого контексту і розширених міркуваннях, а також підвищену продуктивність в таких тестах, як MATH і HumanEval.

Ілон Маск планує запустити Grok 2 і Grok 3

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що Grok 2 від xAI буде запущений у серпні, а Grok 3 — до кінця року. Маск сказав, що для навчання чат-ботів ШІ потрібні набори даних, і зараз проводиться велика робота з очищення великої мовної моделі (LMM) від наявних даних. Він натякнув на кілька проблем з навчанням на результатах моделі OpenAI, а також на значне поліпшення наборів даних для майбутньої версії Grok.

“На жаль, це правда. Потрібно багато працювати, щоб очистити дані LLM від даних Інтернет-навчання. Grok 2, який вийде в серпні, стане гігантським поліпшенням в цьому аспекті”, — сказав Маск.

Grok 3 очікується до кінця року після навчання на 100 тис графічних процесорів Nvidia H100. Крім того, Grok 3 матиме потенціал, щоб перевершити поточні бенчмарки ШІ та по-справжньому захопити уяву ентузіастів по всьому світу.

Особливості Grok 2

Grok 2, натхненний гідом з “Автостопом по Галактиці” і JARVIS з “Залізної людини”, буде відповідати практично на будь-які питання, використовуючи знання про світ в реальному часі.

xAI вже використовує інші потенційні переваги штучного інтелекту та інтегрує генерацію зображень для Grok. Компанія також працює над тим, щоб використовувати результати вебпошуку для Grok.

Тим часом генеральний директор Dell Technologies Майкл Делл нещодавно повідомив, що компанія працює з Nvidia над створенням фабрики штучного інтелекту. На тлі цієї новини АІ-монети зростають в ціні, попри падіння акцій Nvidia.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами coingape.com

 

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Створено АІ-чат-бот, який може замінити психотерапевтів 30.06.2024

Створено АІ-чат-бот, який може замінити психотерапевтів
Вчені розробили інноваційний ШІ-чип: в чому його перевага 29.06.2024

Вчені розробили інноваційний ШІ-чип: в чому його перевага
Instagram тестує нову ШІ-функцію: чим особлива 28.06.2024

Instagram тестує нову ШІ-функцію: чим особлива
Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ 27.06.2024

Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ
Як регулюватиметься ШІ в Україні — відповідь Мінцифри 26.06.2024

Як регулюватиметься ШІ в Україні — відповідь Мінцифри
Застосунок ChatGPT для MacOS тепер доступний для всіх користувачів 26.06.2024

Застосунок ChatGPT для MacOS тепер доступний для всіх користувачів
Вибір редакції
Всі
Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця
ТОП статей 01.07.2024

Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця

 Як працює токенізація платежів — інфографіка
ТОП статей 28.06.2024

Як працює токенізація платежів — інфографіка
Останні новини
Сьогодні  19:00

Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради

 Сьогодні  18:30

Telegram випустив велике оновлення: які функції з'явились

 Сьогодні  18:00

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

 Сьогодні  17:30

Apple почала роботу над оновленням iOS та інших систем

 Сьогодні  17:00

Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні

 Сьогодні  16:40

Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

 Сьогодні  16:20

Скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі — CBInsights

 Всі новини