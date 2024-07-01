Ілон Маск оголосив дати виходу АІ-чатботів Grok 2 та Grok 3

Ілон Маск назвав дати виходу чат-бота зі штучним інтелектом Grok 2 від xAI та його наступника Grok 3 з розширеними можливостями штучного інтелекту після навчання на графічних процесорах Nvidia

Після нещодавнього успішного запуску чат-бота Grok 1.5 Ілон Маск оголосив дату запуску досконалішої версії — Grok 2. Нові версії Grok від xAI будуть доповнені розширеними функціями штучного інтелекту. Нагадаємо, що версія Grok 1.5 продемонструвала прогрес у розумінні довгого контексту і розширених міркуваннях, а також підвищену продуктивність в таких тестах, як MATH і HumanEval.

Ілон Маск планує запустити Grok 2 і Grok 3

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що Grok 2 від xAI буде запущений у серпні, а Grok 3 — до кінця року. Маск сказав, що для навчання чат-ботів ШІ потрібні набори даних, і зараз проводиться велика робота з очищення великої мовної моделі (LMM) від наявних даних. Він натякнув на кілька проблем з навчанням на результатах моделі OpenAI, а також на значне поліпшення наборів даних для майбутньої версії Grok.

“На жаль, це правда. Потрібно багато працювати, щоб очистити дані LLM від даних Інтернет-навчання. Grok 2, який вийде в серпні, стане гігантським поліпшенням в цьому аспекті”, — сказав Маск.

Grok 3 очікується до кінця року після навчання на 100 тис графічних процесорів Nvidia H100. Крім того, Grok 3 матиме потенціал, щоб перевершити поточні бенчмарки ШІ та по-справжньому захопити уяву ентузіастів по всьому світу.

Особливості Grok 2

Grok 2, натхненний гідом з “Автостопом по Галактиці” і JARVIS з “Залізної людини”, буде відповідати практично на будь-які питання, використовуючи знання про світ в реальному часі.

xAI вже використовує інші потенційні переваги штучного інтелекту та інтегрує генерацію зображень для Grok. Компанія також працює над тим, щоб використовувати результати вебпошуку для Grok.

Тим часом генеральний директор Dell Technologies Майкл Делл нещодавно повідомив, що компанія працює з Nvidia над створенням фабрики штучного інтелекту. На тлі цієї новини АІ-монети зростають в ціні, попри падіння акцій Nvidia.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами coingape.com