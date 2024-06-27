Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ

Подібно до того, як Біткоїн зародився з бажання створити фінансову систему без обмежень, децентралізований штучний інтелект має на меті демократизувати доступ до ШІ-технологій, усунувши перешкоди у вигляді гейткіперів

Децентралізація, відповідно до філософії програмування з відкритим вихідним кодом, перекладає важкий тягар аудиту та безпеки даних на глобальну спільноту, що, на думку її прибічників, є ефективним засобом протистояння потенціалу централізованого ШІ, який стає надто сильним, щоб централізовані системи могли його контролювати.

Таким був сюжет фільму “Термінатор”; персонаж Арнольда був лише однією з серії машин, спроєктованих Скайнет, вигаданим штучним інтелектом, створеним централізованою організацією.

Хоча децентралізований ШІ не є гарантованим страхуванням від антиутопії, він натякає на необхідну альтернативну конструкцію централізованим системам, і справжні ризики ми можемо не усвідомити, поки не стане занадто пізно.

Навіщо потрібен децентралізований ШІ

Машинне навчання покращується зі збільшенням кількості доступних даних, і такі зручні для користувачів продукти, як ChatGPT, Claude і Perplexity.AI, будуть продовжувати вдосконалюватися в міру зростання їхньої популярності.

Надаючи моделям навчальні дані, користувачі часто забувають про цінність, яку вони створюють для приватних компаній, просто використовуючи їх продукти. Можливо, найбільший ризик полягає в тому, що станеться, якщо ці висококваліфіковані моделі потраплять в погані руки.

Apple та OpenAI оголосили про партнерство 10 червня 2024 року, яке мало додати ChatGPT в набір продуктів Apple, включаючи iOS, MacOS і iPadOS, співпраця, яка, ймовірно, призведе до приголомшливого користувацького досвіду, що набагато перевершить будь-яке останнє оновлення iOS.

Однак, з іншого боку, це викликає занепокоєння. Хоча в пресрелізі зазначено, що “запити не зберігаються в OpenAI, і IP-адреси користувачів залишаються прихованими. Користувачі також можуть приєднати свій обліковий запис ChatGPT, що означає, що їхні налаштування даних будуть застосовуватися згідно з політикою ChatGPT”.

Тож моделі OpenAI будуть навчені на неймовірно інтимній особистій поведінці та інформації, яка може бути використана з будь-якою метою.

Що ж може зробити з цими даними така компанія, як OpenAI? Всього через три дні після новин про Apple, OpenAI оголосила про призначення колишнього директора АНБ (з 2018 по 2023 рік) і генерала армії США у відставці Пола М. Накасоне до своєї ради директорів.

Хоча ми не повинні зневажливо ставитися до зусиль АНБ у сфері боротьби з тероризмом та кіберзахисту, це все ще державний апарат, відомий шпигунством за своїми громадянами, про яке розповів викривач АНБ Едвард Сноуден, який також розкритикував це призначення.

They’ve gone full mask-off: 𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫 trust @OpenAI or its products (ChatGPT etc). There is only one reason for appointing an @NSAGov Director to your board. This is a willful, calculated betrayal of the rights of every person on Earth. You have been warned. https://t.co/bzHcOYvtko — Edward Snowden (@Snowden) June 14, 2024

Наскільки корисним і конструктивним є такий інструмент, як генеративний ШІ, настільки ж він може мати величезний ризик потрапляння в погані руки, від якого необхідно активно захищатися.

Хоча такі компанії, як OpenAI, не діють зі злим умислом, націленим на світове панування, все одно слід вживати заходів для запобігання непередбачуваним наслідкам. Тож подивімось на структурні переваги децентралізованого ШІ.

Децентралізований штучний інтелект

Важливо розглядати децентралізований ШІ не лише як стратегічний захист від централізованого ШІ, але і як потенційно кращу систему в цілому.

Децентралізований штучний інтелект (DAI) інтегрує технологію блокчейн для обробки, розподілу та зберігання даних у мережі вузлів. У системах DAI процеси прийняття рішень децентралізовані та покладаються на консенсус між численними нодами, а не на єдиний центральний орган.

Технологія блокчейн підвищує прозорість, безпеку та надійність систем DAI порівняно з традиційними системами штучного інтелекту. Крім того, користувачі можуть використовувати штучний інтелект і обробляти дані, не порушуючи конфіденційність і не передаючи контроль над своїми даними централізованому органу.

Системи DAI створюються з використанням декількох основних компонентів, включаючи платформи ШІ або децентралізовані застосунки (dApps), смарт-контракти, технологію блокчейн, федеративне навчання, змагальну нейронну криптографію, гомоморфне шифрування та безпечні багатосторонні обчислення.

Блокчейн дозволяє розробникам ШІ поширювати готові моделі машинного навчання (ML) на пристрої користувачів. Ці пристрої можуть діяти як автономні агенти, виконуючи завдання з виведення ШІ локально, як незалежна структура або як частина скоординованої об’єднаної мережі.

Аналогічно, гомоморфне шифрування і федеративне навчання допомагають зберегти конфіденційність обробки даних на пристроях користувачів, запобігаючи несанкціонованому доступу третіх осіб.

Економічні переваги DeAI

Масштабування централізованої системи ШІ часто порівнюють з будівництвом хмарочоса на одному фундаменті: чим він вище, тим більше навантаження на фундамент.

Централізований ШІ вимагає значних обчислювальних ресурсів, включаючи потужні сервери та великі центри обробки даних. У міру того, як апетит до ШІ зростає, ці системи стикаються з проблемами ефективного та економічно вигідного масштабування.

Наприклад, ChatGPT, за оцінками, коштував приблизно $700 000 на день у 2023 році, і ця цифра, ймовірно, зросла завдяки вдосконаленим моделям OpenAI — і це не враховуючи аудіо чи генеративне відео, як у випадку з Sora.

Децентралізовані системи ШІ використовують певну варіацію мережі глобально розподілених провайдерів обчислювальних потужностей і сховищ даних. Замість того, щоб звертатися до AWS або приватних центрів обробки даних, підприємець, який займається ШІ, може скористатися ринком обчислювальних ресурсів і сховищ даних за конкурентними цінами в режимі 24/7/365.

Децентралізована мережа ШІ може підключатися до різних пристроїв, від серверів високого класу до персональних ноутбуків і навіть смартфонів. Наприклад, під’єднавши свій MacBook до децентралізованої мережі ШІ, ви можете надати його обчислювальну потужність у колективний пул, за що отримаєте компенсацію, найімовірніше, у нативному токені проєкту.

Цей розподілений підхід створює ринок для обчислювальних ресурсів, вирівнюючи належні бізнес-стимули для підприємців-початківців у сфері DeAI та тих, хто шукає грошові потоки.

Примітка редактора: Ми використовуємо термін “децентралізований ШІ” або “DeAI”, але ця модель існує ще з часів децентралізованих обчислювальних проєктів, таких як Golem. Сьогодні категорія “децентралізована мережа фізичної інфраструктури” (DePIN) значною мірою перетинається зі створенням і функціонуванням обчислювальних ринків. Детальніше про це у нашій статті “Що таке DePIN: багатомільярдний криптотренд 2024 року”.

Інновації у сфері штучного інтелекту розвиваються зі швидкістю світла. ChatGPT від OpenAI всього за два місяці після запуску набрав 100 мільйонів користувачів, що зробило його найшвидше зростаючим споживчим застосунком усіх часів. На досягнення цього рубежу Facebook, який посів друге місце, знадобилося чотири з половиною роки.

Пересічному користувачеві, що тут може не подобатися: ChatGPT вважається дуже доступним завдяки безплатній версії, преміум вартістю $20 на місяць і розумним API-запитам для розробників. Однак централізований ШІ схожий на закриту спільноту, де лише обрані мають доступ до ресурсів, необхідних для розробки. Середньостатистичний стартап не має грошей Google або Microsoft, щоб витрачати $700 000 щодня на операційні витрати.

ШІ та прозорість даних

Практично всі централізовані моделі працюють за завісою. Дані в цій своєрідній “чорній скриньці”, яка використовується для навчання цих систем, збираються з обмежених, здебільшого невідомих джерел, що вносить упередження, які можуть призвести до неточних, несправедливих і дискримінаційних результатів.

Звичайно, цей рівень загрози здається незначним, якщо щось на кшталт рецепта курячої запіканки від ChatGPT передбачає використання яєчних білків замість жовтків. Або ШІ-галюцинації, про які ми писали раніше. Проте, оскільки суспільство стає все більш залежним від ефективності штучного інтелекту, упередженість і неточності можуть призвести до величезних проблем.

Без прозорості процесів прийняття рішень стає складно виявити та виправити ці упередження, що підриває етичну доброчесність застосувань ШІ.

DeAI-стартапи працюють над створенням маркетплейсів, де користувачі можуть купувати та продавати свої дані або орендувати окремі моделі, спеціально навчені для виконання конкретних завдань, з винятково точними даними.

Ці “персональні експерти з ШІ”, ймовірно, матимуть величезний комерційний попит, особливо якщо вони зможуть зменшити ймовірність помилок у корисній і масштабованій системі, прототипом якої є ChatGPT.

Проблеми децентралізованого штучного інтелекту

Накинути на щось блокчейн — не обов’язково панацея, і DeAI може мати проблеми та недоліки. Мало які моделі працюють, не кажучи вже про функціональні, надійні ринки, здатні конкурувати з моделями OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google.

Однією з головних проблем DeAI є його залежність від різноманітних і розподілених джерел даних. Це може призвести до розбіжностей у якості інформації, що ускладнює підтримку точності та надійності моделей ШІ. Таким чином, цілісність і стандартизація даних у мережі є критично важливим завданням.

Хоча DeAI спрямований на підвищення безпеки та довіри, він створює нові вразливості; його розподілена природа робить його вразливим до різних атак, таких як отруєння даних або атаки Sybil, коли зловмисники можуть порушити роботу системи, наповнивши її фальшивими вузлами.

Чому децентралізований ШІ

Якщо не брати до уваги практичні переваги, описані вище, дух децентралізації є продовженням бунтівного прагнення до суверенітету і свободи від центрального контролю, як це ми бачимо на прикладі Біткоїна.

Якщо говорити відверто, то ніша DeAI — це ринки: люди, які купують і продають обчислювальні ресурси та ресурси для зберігання даних, люди, які купують і продають доступ до моделей штучного інтелекту, люди, які беруть участь в економіці нативних токенів через стейкінг або надання ліквідності тощо.

Чим більше людей увійде в простір DeAI, спонукувані пристрастю до суверенітету або простою цікавістю, тим більше вони будуть опосередковано сприяти підтримці конфіденційності, безпеки та інновацій, керованих спільнотою.

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За матеріалами CoinCentral, interexy.com