Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ

Подібно до того, як Біткоїн зародився з бажання створити фінансову систему без обмежень, децентралізований штучний інтелект має на меті демократизувати доступ до ШІ-технологій, усунувши перешкоди у вигляді гейткіперів

Децентралізація, відповідно до філософії програмування з відкритим вихідним кодом, перекладає важкий тягар аудиту та безпеки даних на глобальну спільноту, що, на думку її прибічників, є ефективним засобом протистояння потенціалу централізованого ШІ, який стає надто сильним, щоб централізовані системи могли його контролювати.

Таким був сюжет фільму “Термінатор”; персонаж Арнольда був лише однією з серії машин, спроєктованих Скайнет, вигаданим штучним інтелектом, створеним централізованою організацією.

Хоча децентралізований ШІ не є гарантованим страхуванням від антиутопії, він натякає на необхідну альтернативну конструкцію централізованим системам, і справжні ризики ми можемо не усвідомити, поки не стане занадто пізно.

Машинне навчання покращується зі збільшенням кількості доступних даних, і такі зручні для користувачів продукти, як ChatGPT, Claude і Perplexity.AI, будуть продовжувати вдосконалюватися в міру зростання їхньої популярності.

Надаючи моделям навчальні дані, користувачі часто забувають про цінність, яку вони створюють для приватних компаній, просто використовуючи їх продукти. Можливо, найбільший ризик полягає в тому, що станеться, якщо ці висококваліфіковані моделі потраплять в погані руки.

Apple та OpenAI оголосили про партнерство 10 червня 2024 року, яке мало додати ChatGPT в набір продуктів Apple, включаючи iOS, MacOS і iPadOS, співпраця, яка, ймовірно, призведе до приголомшливого користувацького досвіду, що набагато перевершить будь-яке останнє оновлення iOS.

Однак, з іншого боку, це викликає занепокоєння. Хоча в пресрелізі зазначено, що “запити не зберігаються в OpenAI, і IP-адреси користувачів залишаються прихованими. Користувачі також можуть приєднати свій обліковий запис ChatGPT, що означає, що їхні налаштування даних будуть застосовуватися згідно з політикою ChatGPT”.

Тож моделі OpenAI будуть навчені на неймовірно інтимній особистій поведінці та інформації, яка може бути використана з будь-якою метою.

Що ж може зробити з цими даними така компанія, як OpenAI? Всього через три дні після новин про Apple, OpenAI оголосила про призначення колишнього директора АНБ (з 2018 по 2023 рік) і генерала армії США у відставці Пола М. Накасоне до своєї ради директорів.

Хоча ми не повинні зневажливо ставитися до зусиль АНБ у сфері боротьби з тероризмом та кіберзахисту, це все ще державний апарат, відомий шпигунством за своїми громадянами, про яке розповів викривач АНБ Едвард Сноуден, який також розкритикував це призначення.

They’ve gone full mask-off: 𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫 trust @OpenAI or its products (ChatGPT etc). There is only one reason for appointing an @NSAGov Director to your board. This is a willful, calculated betrayal of the rights of every person on Earth. You have been warned. https://t.co/bzHcOYvtko

— Edward Snowden (@Snowden) June 14, 2024