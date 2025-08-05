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Чи можна в Україні розраховуватися криптовалютою: відповідь Мінфіну

05.08.2025 19:00
Микола Деркач

В Україні оплата товарів і послуг криптовалютою на законодавчому рівні заборонена. Також цифрові активи не можуть бути частиною офіційних резервів держави. Причина — висока волатильність крипти і залежність її вартості від спекулятивних очікувань, а не реальних економічних чинників

Чи можна в Україні розраховуватися криптовалютою: відповідь Мінфіну

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це пише The Page з посиланням на Speka.

У Мінфіні наголосили, що криптовалюта залишається ненадійним активом через низку факторів:

  • не має стабільного доходу;
  • не підкріплена реальними активами;
  • не має емітента або пов’язаної з нею економіки;
  • не приносить дивідендів;
  • не захищена юридично у разі шахрайства чи втрати доступу.

Подібна позиція домінує і в більшості країн світу. Зокрема, жодна з держав G7 не включила криптовалюти до своїх міжнародних резервів. Обережність щодо цифрових активів висловлюють і ключові фінансові інституції — зокрема, ЄЦБ, фінансові регулятори Великої Британії та Німеччини.

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Також раніше ми писали, що Верховна Рада України найближчим часом розгляне законопроєкт про регулювання криптовалютного ринку в Україні.

«У серпні (законопроєкт) буде розглянутий у Верховній Раді в першому читанні. Ми вже рекомендували його комітетам, і у нас є погодження з керівництвом Верховної Ради про те, що він потрапить до порядку денного, — сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. — Наша мета щодо крипторинку не впорядковувати чи регулювати — він вже існує. Ми повинні надати йому правовий захист… Ми повинні дати людям можливість отримувати доходи від операцій з криптою легально і сплачувати з них податки».

За його словами планується це втілити в такий спосіб, як зараз сплачуються податки з операцій з цінними паперами. В планах дозволити криптохолдерам одноразово задекларувати свої критовалютні активи, без обовʼязкового підтвердження походження коштів. І таким чином легалізувати їх, сплативши 5% податку на доходи фізосіб та 5% військового збору.

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Рубрики: ЗаконодавствоКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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