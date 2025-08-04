3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Початок серпня виявився для крипторинку досить неспокійним, багато криптовалют впали, Біткоїн увійшов у фазу корекції. Що далі?

Політика Трампа та торгівельне напруження

Трамп запровадив нові «взаємні» мита, а слабкий звіт про ринок праці в США спричинив падіння ринків наприкінці минулого тижня.

Торговельні напруження знову в центрі уваги, оскільки президент Сполучених Штатів продовжив введення мит на імпорт, які мають набути чинності 7 серпня. Тим часом торговельні переговори з Китаєм поновилися напередодні ключового перегляду, запланованого на 12 серпня — тоді закінчується пауза у тарифах, що може спричинити нові коливання на ринках.

Уся увага цього тижня буде прикута до ключових індексів PMI, а також до даних по зайнятості та звітів про прибутки компаній.

Економічні події з 4 по 8 серпня

У понеділок буде оприлюднено дані Індексу ділової активності в секторі послуг (S&P Global Services PMI) за липень — він відображає стан бізнесу в сфері послуг і є показником загального економічного здоров’я.

У вівторок з’явиться схожий звіт — PMI від ISM у невиробничому секторі, який також відображає тенденції в економіці. Цей звіт буде оприлюднений після слабких даних по зайнятості за минулий тиждень і може дати додаткові сигнали щодо сповільнення економіки.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить на щорічному форумі ФРС у Канзас-Сіті цього тижня. Інвестори будуть уважно стежити за будь-якими сигналами про можливе зниження ставок на засіданні у вересні.

«Слабкий звіт про зайнятість за липень посилює тиск на ФРС. Це стосується зниження ставок пізніше цього року», — заявив Білл Адамс, головний економіст Comerica Bank.

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У четвер будуть опубліковані дані про кількість заявок на допомогу з безробіття, які також можуть вказати на погіршення ситуації на ринку праці.

Більше половини компаній з індексу S&P 500 опублікували результати за другий квартал, продемонструвавши сильні прибутки у секторах високих технологій та штучного інтелекту. Цього тижня свої звіти опублікують Palantir та AMD.

«Волатильність повернулася з початком серпня, коли сезон публікації фінансових результатів набирає обертів», — коментує Kobeissi Letter.

Падіння крипторинку

Криптовалютні ринки впали до тритижневого мінімуму протягом вихідних, але трохи відновилися під час азіатської торгової сесії у понеділок вранці, а загальна капіталізація знову досягла $3,8 трлн.

Біткоїн впав до рівня підтримки трохи вище $112 тис., але цей рівень втримався, що дозволило активу трохи відновитися і досягти $115 тис. Наразі він торгується на 6,7% нижче від історичного максимуму, а серпень історично був ведмежим місяцем для цього активу.

Ethereum досяг дна трохи нижче $3400 у неділю, але відновився до $3560 у понеділок вранці. ETH був у небезпеці більшого обвалу, але, схоже, втримався і повернувся до свого діапазону.

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За матеріалами cryptopotato.com.