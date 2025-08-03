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Що буде з волатильністю Біткоїна — прогноз Deutsche Bank

03.08.2025 11:30
Ольга Деркач

Різкі коливання курсу Біткоїна довгий час відлякували обережних інвесторів. Але, за прогнозами Deutsche Bank, його волатильність буде поступово знижуватися завдяки зростанню інституційного впровадження та більшій регуляторній визначеності

Що буде з волатильністю Біткоїна — прогноз Deutsche Bank

Фото: pexels.com

Як повідомляє CoinDesk, у звіті Deutsche Bank йдеться, що волатильність Біткоїна, ймовірно, і надалі знижуватиметься. Якщо тенденція збережеться, BTC може стати більш схожим на традиційні активи та ще привабливішим для довгострокових інвесторів.

Чому волатильність Біткоїна зменшується

З моменту створення ціна Біткоїна завжди була дуже нестабільною. Проте, за даними Deutsche Bank, кілька ключових факторів сприяють зниженню волатильності.

По-перше, зростає інституційне впровадження. Все більше компаній, роздрібних інвесторів та урядів розглядають Біткоїн не лише як спекулятивний актив, а й як інструмент для довгострокових інвестицій.

По-друге, з’являється більше регуляторної визначеності. Наприклад, під час нещодавнього U.S. Crypto Week у Вашингтоні було підписано закон GENIUS Act, який передбачає створення регуляторної бази для стейблкоїнів. А CLARITY Act, що встановлює регуляторні рамки для криптовалют, уже пройшов Палату представників.

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Зріліший ринок може залучити довгострокових інвесторів

Deutsche Bank розглядає зниження волатильності як ознаку дозрівання ринку. Якщо Біткоїн продовжить цей шлях, він може стати цифровим аналогом золота — стабільним засобом збереження вартості, а не ризикованою ставкою.

Це, своєю чергою, може привернути увагу консервативних інвесторів, зокрема пенсійних фондів та суверенних інвестфондів, які раніше трималися осторонь через високі ризики та регуляторну невизначеність.

Чи варто інвестувати зараз?

Менша волатильність Біткоїна не означає, що його ціна зростатиме безперервно. Це лише свідчить, що з часом ринок може поводитися більш передбачувано. Якщо ви утримувалися від купівлі монети через її різкі цінові коливання, нинішня тенденція до стабільності може створити комфортніші умови для входу.

Втім, важливо пам’ятати: BTC залишається активом із високим ризиком і потенційно високою винагородою. Він досі чутливий до новин, рішень регуляторів і змін у настроях інвесторів.

Якщо ж прогнози Deutsche Bank справдяться, і волатильність Біткоїна знижуватиметься, ми можемо стати свідками нового етапу для криптовалюти — такого, де довгострокові інвестори почуватимуться впевненіше.

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Допоміжні матеріали: gobankingrates.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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