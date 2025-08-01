Крипторинок втратив $150 млрд за день на тлі нових тарифів Трампа

Ще минулого тижня президент США Дональд Трамп висловлював оптимізм, що Федеральна резервна система (ФРС) невдовзі почне знижувати відсоткові ставки після його приватної зустрічі з головою ФРС Джеромом Пауеллом

Однак у четвер, 31 липня, ситуація різко змінилася: центробанк вирішив залишити ключову ставку без змін на рівні 4,25–4,5%, пояснивши це необхідністю отримати більше економічних даних перед ухваленням рішення щодо зниження.

Напруги додало ще і те, що з 1 сепрня торгові партнери США мали почати сплачувати мита, після того як закінчився термін відстрочки, встановлений Дональдом Трампом. Але Трамп знову відстрочив початок дії тарифів, відтепер вони почнуть діяти 7 серпня.

На тлі цього новинного фону крипторинок відреагував падінням. За день його капіталізація скоротилася більш ніж на $150 млрд — із $3,89 трлн до $3,74 трлн.

Криптовалюти оновили мінімальні показники за кілька тижнів

Біткоїн (BTC) впав до $114 400 — найнижчого рівня за останні три тижні. Ethereum (ETH) подешевшав на 4,94%, до $3 628.

Схожа ситуація вже була у квітні, коли Трамп оголосив про перше підвищення тарифів: тоді Біткоїн за лічені дні обвалився до п’ятимісячного мінімуму, а ринок загалом втратив майже $500 млрд.

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Альткоїни постраждали ще більше. XRP знизився на 7,38%, тоді як SPX6900 (SPX) обвалився на 17,44% — буквально за кілька днів після того, як став найуспішнішою монетою за попередні 90 днів.

Тим часом трейдери на Polymarket, платформі прогнозів, орієнтованій на криптоінвесторів, оцінюють у майже 60% ймовірність того, що до кінця 2025 року ФРС зробить не більше одного зниження ставки.

Негативна динаміка відображає зростання занепокоєнь щодо інфляції та відновлення торговельних суперечок. Сукупна капіталізація крипторинку після оголошення ФРС знизилася на 3,82% — до $3,74 трлн. Це змушує багатьох ставити запитання, яким буде майбутнє цифрових активів у найближчій перспективі.

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Джерело: Finbold.