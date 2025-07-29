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PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу

29.07.2025 17:10
Ольга Деркач

Платіжна платформа PayPal оголосила про запуск нового інструменту, який дозволить продавцям приймати оплату більш ніж у 100 криптовалютах. Новий сервіс орієнтований на міжнародні перекази та розширення використання власного стейблкоїна компанії

PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу

PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу Фото: chatgpt.com

Бізнес зможе приймати платежі у Біткохні, Ethereum, Solana, USDt, USD Coin, XRP та низці інших монет. Інструмент сумісний із популярними криптогаманцями, зокрема Coinbase Wallet, MetaMask, OKX, Kraken, Binance, Phantom та Exodus.

Усі транзакції, сплачені в криптовалюті, автоматично конвертуватимуться в стейблкоїн PYUSD або фіатну валюту під час оплати. Це дозволяє продавцям отримувати криптоплатежі без ризику цінової волатильності.

PayPal стягуватиме з продавців комісію у 0,99% за обробку криптовалютних платежів — компанія стверджує, що це на 90% менше, ніж типова вартість еквайрингу для кредитних карток. Для порівняння, комісія Visa стартує з 1,75% від суми транзакції.

Мета нового сервісу — спростити міжнародні перекази, які, за словами PayPal, часто є дорогими та складними для малого й середнього бізнесу. Поки що функція доступна лише продавцям зі США, за винятком жителів штату Нью-Йорк. Згодом планується масштабування сервісу на різні країни.

Запуск нового сервісу відбувся на тлі стрімкого зростання капіталізації стейблкоїна PYUSD — з початку року монета зросла майже на 80% і досягла капіталізації $894 млн.

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PayPal активізує розвиток криптоплатежів на фоні конкуренції зі Stripe, яка у жовтні 2024 року додала підтримку стейблкоїна USD Coin для розрахунків і вже в перший день зафіксувала використання в 70 країнах.

Централізовані біржі, зокрема Coinbase, також активно розвивають платіжну інфраструктуру. Ще у 2018 році Coinbase запустила сервіс Commerce, який дозволяє приймати криптовалюту на таких платформах, як Shopify і WooCommerce.

У 2024 році біржа представила протокол x402 — платіжну систему для криптотранзакцій через стандарт HTTP. Вона орієнтована на API та агентів зі штучним інтелектом і дозволяє автоматизовано надсилати й отримувати стейблкоїни, переважно USDC, у мережі Base.

Тим часом малі бізнеси в усьому світі також починають активніше приймати криптовалюту. Сектори громадського харчування, ритейлу, туризму, електронної комерції й навіть нерухомості дедалі частіше впроваджують криптоплатежі через їхню швидкість і нижчу вартість у порівнянні з традиційними інструментами.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнологіїБізнесPayPal
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