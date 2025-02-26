PayPal запланував масштабне впровадження власного стейблкоїна PYUSD

PayPal Holdings Inc. має намір інтегрувати свій стейблкоїн у більше власних продуктів цього року, прагнучи забезпечити всі потреби користувачів через єдину платформу

У матеріалі Bloomberg зазначається, що компанія до кінця цього року планує запропонувати свій стейблкоїн PYUSD як опцію для більш ніж 20 мільйонів малих і середніх торговців, щоб вони могли оплачувати рахунки постачальникам. За словами Мішель Гілл, генеральної директорки PayPal по роботі з малим бізнесом і фінансовими послугами, ідея полягає у тому, щоб торговці запрошували своїх постачальників у мережу PayPal для полегшення транзакцій.

«Ми очікуємо, що значна частина цих платежів буде міжнародною, оскільки продавці у США прагнуть оплачувати послуги та товари постачальників за кордоном, — сказала Гілл в інтерв’ю Bloomberg під час Дня інвестора PayPal у вівторок. — Нашою ідеєю було: чи можемо ми здійснювати ці платежі через інфраструктуру PYUSD, щоб уникнути валютної конверсії, зменшити тертя та скоротити час?».

Нагадаємо, що PayPal здійснив першу бізнес-транзакцію з використанням PYUSD минулого року. Стейблкоїни — це цифрові активи, вартість яких прив’язана до фіатної валюти, наприклад долара США, як і у випадку з PYUSD, для мінімізації волатильності.

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Крім того, PayPal планує додати PYUSD як опцію для міжнародних платежів через Hyperwallet — сервіс, що допомагає організаціям здійснювати масові виплати підрядникам, фрилансерам та продавцям у всьому світі. PayPal придбав Hyperwallet у 2018 році за $400 млн і планує запустити виплати в PYUSD у першій половині цього року. Також компанія дозволить продавцям проводити розрахунки через PayPal Checkout у криптовалюті до кінця 2025 року.

«Ми говоримо про блокчейн вже близько десятиліття, але ці концепції стають реальністю тільки тоді, коли з’являється можливість реально витрачати ці активи, — заявив генеральний директор PayPal Алекс Крісс в інтерв’ю Bloomberg. — І саме це ми зараз реалізовуємо».

Раніше ми писали, що платіжна система PayPal оголосила, що надасть можливість партнерам використовувати власний стейбкоїн PayPal USD (PYUSD) для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені за допомогою Xoom.

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