Акції PayPal обвалилися на майже 20%

PayPal (NASDAQ: PYPL) у вівторок, 3 лютого, різко просів більш ніж на 18% — із $52 до $42 — після слабких результатів за четвертий квартал та м’якого прогнозу на наступний рік

Зокрема, платіжний гігант відзвітував про скоригований (non-GAAP) прибуток на акцію (EPS) у $1,23, що нижче за консенсус-прогноз $1,29. Водночас виручка становила $8,68 млрд, не дотягнувши до прогнозу Волл-стріт на рівні $8,80 млрд.

Сегмент branded checkout у компанії зріс лише на 1% у минулому кварталі проти 6% роком раніше. Загальна кількість платіжних транзакцій, своєю чергою, збільшилася лише на 2%, тоді як кількість транзакцій на один активний акаунт знизилася на 5%.

У сукупності ці показники вказують на нижчу залученість клієнтів, тоді як операційні витрати у $7,17 млрд, що перевищили консенсус-аналітиків у $6,91 млрд, додатково тиснуть на маржу.

Акції PayPal падають на тлі кадрових змін і слабкого прогнозу

Окрім того, що PayPal не виправдав очікувань Волл-стріт щодо виручки та прибутку, компанія також оголосила про значні кадрові зміни в керівництві.

Зокрема, PayPal призначив ветерана HP (NYSE: HPQ) Енріке Лореса своїм наступним президентом і CEO. Рішення набуде чинності 1 березня 2026 року — він замінить Алекса Крісса. Крісс, який очолював компанію приблизно два з половиною роки, не зміг забезпечити покращення в реалізації планів, на яких наполягали інвестори.

Тимчасова CEO Джеймі Міллер визнала проблему, зазначивши:

«Наша реалізація не була на рівні, який потрібен, особливо в branded checkout. Як оголошено сьогодні, призначення радою директорів Енріке Лореса наступним президентом і CEO PayPal відображає чітку відданість посиленню реалізації, інновацій та результатів».

Прогноз PayPal на 2026 рік також посилив занепокоєння інвесторів. Компанія очікує, що скоригований (non-GAAP) EPS за підсумками року знизиться на величину в межах «низьких однозначних» відсотків або залишиться приблизно на поточному рівні (порівняно з $5,31 у 2025 році — це суттєво нижче за середню оцінку аналітиків у $5,73).

