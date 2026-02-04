close-btn
PaySpaceMagazine

Акції PayPal обвалилися на майже 20%

04.02.2026 17:10
Микола Деркач

PayPal (NASDAQ: PYPL) у вівторок, 3 лютого, різко просів більш ніж на 18% — із $52 до $42 — після слабких результатів за четвертий квартал та м’якого прогнозу на наступний рік

Акції PayPal обвалилися на майже 20%

Фото: freepik.com

Зокрема, платіжний гігант відзвітував про скоригований (non-GAAP) прибуток на акцію (EPS) у $1,23, що нижче за консенсус-прогноз $1,29. Водночас виручка становила $8,68 млрд, не дотягнувши до прогнозу Волл-стріт на рівні $8,80 млрд.

Сегмент branded checkout у компанії зріс лише на 1% у минулому кварталі проти 6% роком раніше. Загальна кількість платіжних транзакцій, своєю чергою, збільшилася лише на 2%, тоді як кількість транзакцій на один активний акаунт знизилася на 5%.

У сукупності ці показники вказують на нижчу залученість клієнтів, тоді як операційні витрати у $7,17 млрд, що перевищили консенсус-аналітиків у $6,91 млрд, додатково тиснуть на маржу.

Акції PayPal падають на тлі кадрових змін і слабкого прогнозу

Окрім того, що PayPal не виправдав очікувань Волл-стріт щодо виручки та прибутку, компанія також оголосила про значні кадрові зміни в керівництві.

Читайте також: Криптомережа Mesh досягла статусу єдинорога

Зокрема, PayPal призначив ветерана HP (NYSE: HPQ) Енріке Лореса своїм наступним президентом і CEO. Рішення набуде чинності 1 березня 2026 року — він замінить Алекса Крісса. Крісс, який очолював компанію приблизно два з половиною роки, не зміг забезпечити покращення в реалізації планів, на яких наполягали інвестори.

Тимчасова CEO Джеймі Міллер визнала проблему, зазначивши:

«Наша реалізація не була на рівні, який потрібен, особливо в branded checkout. Як оголошено сьогодні, призначення радою директорів Енріке Лореса наступним президентом і CEO PayPal відображає чітку відданість посиленню реалізації, інновацій та результатів».

Прогноз PayPal на 2026 рік також посилив занепокоєння інвесторів. Компанія очікує, що скоригований (non-GAAP) EPS за підсумками року знизиться на величину в межах «низьких однозначних» відсотків або залишиться приблизно на поточному рівні (порівняно з $5,31 у 2025 році — це суттєво нижче за середню оцінку аналітиків у $5,73).

Нагадаємо, що міжбанківська мережа обміну повідомленнями Swift додасть до своєї інфраструктури блокчейн-реєстр спільного доступу після успішного завершення випробувань сумісності цифрових активів у співпраці з BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo та Societe Generale – Forge.

Раніше ми писали, що гігант BNPL-сегмента Klarna запустив миттєві P2P-перекази у 13 європейських країнах, зробивши черговий крок у трансформації на цифровий банк. Нова функція дає змогу клієнтам Klarna надсилати гроші друзям і родині прямо з застосунку Klarna.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк

Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції

5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: FinTechІнвестиціїСвітНовиниPayPal
google news
Новини по темі
PayPal подав заявку на запуск власного банку у США 16.12.2025

PayPal подав заявку на запуск власного банку у США
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT 28.10.2025

PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT
PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець 27.10.2025

PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець
Користувачі Venmo та PayPal зможуть надсилати перекази один одному 01.10.2025

Користувачі Venmo та PayPal зможуть надсилати перекази один одному
PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів 22.09.2025

PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:30

Біткоїн може втратити 25% у лютому 2026 — криптоаналітик

 Сьогодні  17:10

Акції PayPal обвалилися на майже 20%

 Сьогодні  16:00

Скільки грошей Україна залучила від ОВДП у 2026

 Сьогодні  14:50

У Дії з’явиться нова послуга

 Сьогодні  13:40

НБУ застосував до небанку захід впливу

 Сьогодні  11:20

BlackRock скидає Біткоїн та Ефір на сотні мільйонів доларів

 Сьогодні  10:10

Озвучено результати роботи системи BankID НБУ у 2025 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.