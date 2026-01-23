close-btn
PaySpaceMagazine

Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк

23.01.2026 17:10
Микола Деркач

Компанія Revolut відмовилася від планів купити американського кредитора на користь отримання власної ліцензії в США

Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк

Фото: pixabay.com

Британський фінтех-гігант Revolut з українським корінням відмовився від планів купити американського кредитора та натомість подасть заявку на банківську ліцензію у США, повідомила Financial Times у п’ятницю, 23 січня 2026 року, з посиланням на обізнаних співрозмовників.

За даними видання, компанія вела перемовини з американськими посадовцями щодо отримання ліцензії через Управління контролера грошового обігу США (OCC), розраховуючи на швидкий процес на тлі дерегуляційного курсу адміністрації Дональда Трампа.

У відповідь на публікацію Revolut повідомила Reuters, що й надалі активно розглядає всі варіанти, зокрема подання заявки на отримання нової банківської ліцензії (de novo) у США.

«Ринок США є критично важливим для глобальної стратегії зростання Revolut, і наш довгостроковий план — створити банк у США», — заявили в Revolut у надісланому Reuters електронному листі.

Читайте також: Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами

Компанія, яку оцінюють у $75 млрд і яку називають найдорожчою фінтех-компанією Європи, у вересні повідомляла, що вивчає можливість купівлі банку в США, щоб прискорити глобальну експансію, а також розглядала запуск кредитних карток на домашньому ринку.

Також Revolut Pay став одним із перших платіжних методів у ЄС, сумісних із протоколом Google Agent Payments Protocol (AP2).

AP2 — це відкритий протокол, який Google розробив спільно з 60 компаніями з платіжного та технологічного секторів, серед яких Adyen, Coinbase, Mastercard і PayPal. Він дає змогу безпечно ініціювати та проводити платежі, які запускають і супроводжують цифрові агенти, на різних платформах.

Нагадаємо, що Revolut та криптогаманець Trust Wallet від Binance об’єдналися, щоб суттєво спростити купівлю криптовалют у Європі. У фокусі — швидкість операцій та повний контроль користувачів над своїми активами. Нова інтеграція дає змогу миттєво купувати криптовалюту за допомогою різних платіжних методів, зокрема RevolutPay, дебетових і кредитних карток, а також банківських переказів.

Раніше ми писали, що Revolut офіційно додав нативну підтримку Solana (SOL). Тепер користувачі можуть у застосунку здійснювати платежі в SOL, переказувати SOL і навіть брати участь у стейкінгу SOL.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запустив нову функцію у застосунку

Revolut досяг оцінки у $75 млрд

Revolut отримав ліцензію MiCA

За матеріалами reuters.com.

Рубрики: FinTechБанкиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
MPE 2026 – Європейський Осередок Комерційних Платежів 22.01.2026

MPE 2026 – Європейський Осередок Комерційних Платежів
Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції 19.01.2026

Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції
Swift запустить блокчейн-реєстр для операцій із токенізованими активами 16.01.2026

Swift запустить блокчейн-реєстр для операцій із токенізованими активами
monobank запустив нову функцію 15.01.2026

monobank запустив нову функцію
Klarna виходить на ринок P2P-переказів 15.01.2026

Klarna виходить на ринок P2P-переказів
Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами 14.01.2026

Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  19:30

Чому Кійосакі не зважає на обвал крипторинку

 Сьогодні  18:20

Вчені розповіли, як на Землі з’явилася вода

 Сьогодні  17:10

Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк

 Сьогодні  13:40

Криптотрейдер перетворив $4000 на $1 млн за 3 години

 Сьогодні  12:30

Київстар може купити частку Comfy — Forbes

 Сьогодні  11:20

Конкурент Starlink: Blue Origin запустить власну супутникову мережу

 Сьогодні  10:10

НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.