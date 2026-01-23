Revolut змінює план виходу на ринок США та не купуватиме банк

Компанія Revolut відмовилася від планів купити американського кредитора на користь отримання власної ліцензії в США

Британський фінтех-гігант Revolut з українським корінням відмовився від планів купити американського кредитора та натомість подасть заявку на банківську ліцензію у США, повідомила Financial Times у п’ятницю, 23 січня 2026 року, з посиланням на обізнаних співрозмовників.

За даними видання, компанія вела перемовини з американськими посадовцями щодо отримання ліцензії через Управління контролера грошового обігу США (OCC), розраховуючи на швидкий процес на тлі дерегуляційного курсу адміністрації Дональда Трампа.

У відповідь на публікацію Revolut повідомила Reuters, що й надалі активно розглядає всі варіанти, зокрема подання заявки на отримання нової банківської ліцензії (de novo) у США.

«Ринок США є критично важливим для глобальної стратегії зростання Revolut, і наш довгостроковий план — створити банк у США», — заявили в Revolut у надісланому Reuters електронному листі.

Компанія, яку оцінюють у $75 млрд і яку називають найдорожчою фінтех-компанією Європи, у вересні повідомляла, що вивчає можливість купівлі банку в США, щоб прискорити глобальну експансію, а також розглядала запуск кредитних карток на домашньому ринку.

Також Revolut Pay став одним із перших платіжних методів у ЄС, сумісних із протоколом Google Agent Payments Protocol (AP2).

AP2 — це відкритий протокол, який Google розробив спільно з 60 компаніями з платіжного та технологічного секторів, серед яких Adyen, Coinbase, Mastercard і PayPal. Він дає змогу безпечно ініціювати та проводити платежі, які запускають і супроводжують цифрові агенти, на різних платформах.

Нагадаємо, що Revolut та криптогаманець Trust Wallet від Binance об’єдналися, щоб суттєво спростити купівлю криптовалют у Європі. У фокусі — швидкість операцій та повний контроль користувачів над своїми активами. Нова інтеграція дає змогу миттєво купувати криптовалюту за допомогою різних платіжних методів, зокрема RevolutPay, дебетових і кредитних карток, а також банківських переказів.

Раніше ми писали, що Revolut офіційно додав нативну підтримку Solana (SOL). Тепер користувачі можуть у застосунку здійснювати платежі в SOL, переказувати SOL і навіть брати участь у стейкінгу SOL.

За матеріалами reuters.com.