Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції

Revolut Pay став одним із перших платіжних методів у ЄС, сумісних із протоколом Google Agent Payments Protocol (AP2)

AP2 — це відкритий протокол, який Google розробив спільно з 60 компаніями з платіжного та технологічного секторів, серед яких Adyen, Coinbase, Mastercard і PayPal. Він дає змогу безпечно ініціювати та проводити платежі, які запускають і супроводжують цифрові агенти, на різних платформах.

Протокол використовує мандати — захищені від підробки, криптографічно підписані цифрові контракти, що слугують перевірюваним підтвердженням інструкцій користувача. Як пояснює Google, це покриває два ключові сценарії покупок з агентом: покупки в реальному часі, коли людина присутня, і делеговані завдання, коли людини немає поруч.

Окрім рішення для оформлення покупки в один дотик, Revolut також безпосередньо долучився до розвитку відкритого протоколу AP2 від Google, адаптувавши сценарії спеціально під account-to-account платежі.

Цікаве по темі: Revolut представив нову функцію для боротьби з шахрайствами

«Майбутнє шопінгу — це не сайт, а розмова. Ми хочемо вийти за межі моделі «натиснув і заплатив» і перейти до світу, де ваш ШІ-асистент спрощує оформлення покупки за вас, — каже Алекс Кодіна, генеральний менеджер напряму еквайрингу в Revolut. — Це забезпечить швидкість, довіру та абсолютну відсутність тертя для наступного покоління цифрових покупок».

Нагадаємо, що Revolut та криптогаманець Trust Wallet від Binance об’єдналися, щоб суттєво спростити купівлю криптовалют у Європі. У фокусі — швидкість операцій та повний контроль користувачів над своїми активами. Нова інтеграція дає змогу миттєво купувати криптовалюту за допомогою різних платіжних методів, зокрема RevolutPay, дебетових і кредитних карток, а також банківських переказів.

Раніше ми писали, що Revolut офіційно додав нативну підтримку Solana (SOL). Тепер користувачі можуть у застосунку здійснювати платежі в SOL, переказувати SOL і навіть брати участь у стейкінгу SOL.

Джерело: Finextra.