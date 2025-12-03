Revolut запустив нову функцію у застосунку

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut запустив Street Mode, щоб ускладнити крадіям переказ грошей із вкраденого телефона

Компанія перед святами посилює захист акаунтів: Revolut очікує зростання крадіжок смартфонів і випадків, коли людей змушують переказувати гроші під погрозами.

Нова функція називається Street Mode і спочатку з’явиться у клієнтів у Великій Британії. Її суть проста: користувач сам позначає «безпечні місця» — наприклад, дім. Коли ви перебуваєте в такій локації, перекази працюють як зазвичай.

А от якщо ви в місці, яке не позначене як безпечне, Revolut вмикає додатковий захист: будь-який переказ затримується на одну годину, а система може попросити додатково підтвердити особу. Ідея в тому, щоб навіть із розблокованим телефоном у крадія було менше шансів швидко вивести гроші.

Окремо Revolut повідомив, що розширив функцію захисту заощаджень, яку компанія запустила у 2024 році.

За даними дослідження, у Великій Британії крадіжки телефонів різко почастішали: кількість повідомлень про такі випадки з 2021 року зросла на 425%. Злодії часто розраховують на те, що зможуть одразу зайти в банківський застосунок і зняти чи переказати кошти, поки телефон лишається розблокованим.

Є й інший сценарій: так званий «переказ під примусом», коли людину змушують пройти всі перевірки та власноруч переказати гроші нападникам.

Продакт-овнер Revolut Рамі Калаї говорить: «Вкрай важливо, щоб ми встигали за новими загрозами для коштів клієнтів, і переказ під примусом — одна з них, яка зростає в багатьох містах і країнах. Street Mode — це розумний захист, який враховує локацію: він підлаштовується під місця, де клієнтам потрібен додатковий рівень безпеки, і додає впевненості, коли ви в дорозі.

Джерело: Finextra.