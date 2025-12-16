close-btn
PayPal подав заявку на запуск власного банку у США

16.12.2025 20:50
Ольга Деркач

Платіжний гігант PayPal подав заявку на створення банку у США, який зможе видавати кредити малому бізнесу та пропонувати ощадні рахунки

Фото: freepik.com

Компанія повідомила, що подала заявку на отримання дозволу створити PayPal Bank — банк, який зможе надавати кредити малому бізнесу.

«Створення PayPal Bank зміцнить наш бізнес і підвищить нашу ефективність, що дозволить нам краще підтримувати зростання малого бізнесу та розширювати економічні можливості по всій території США», — заявив генеральний директор PayPal Алекс Крісс.

У PayPal зазначили, що заявку на створення PayPal Bank розглядатимуть Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) разом із Департаментом фінансових установ штату Юта.

Цікаве по темі: PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець

Компанія, якій належить популярний платіжний застосунок Venmo, також сподівається запропонувати клієнтам ощадні рахунки з нарахуванням відсотків, ідеться в заяві. PayPal уже надає споживачам кредитні лінії та намагається розширювати перелік банківських за змістом послуг, конкуруючи зі зростаючою кількістю фінтех-компаній, які прагнуть відвоювати частку ринку у традиційних банків із фізичними відділеннями.

Після оголошення акції PayPal у розширених торгах подорожчали на 1,5%.

У жовтні PayPal повідомила, що квартальна виручка зросла на 7% у річному вимірі — до $8,42 млрд, що перевищило очікування аналітиків. Водночас у 2025 році акції компанії втратили близько 29%, тоді як індекс S&P 500 за той самий період зріс майже на 16%.

Нагадаємо, що PayPal додає підтримку свого стейблкоїна PayPal USD (PYUSD) у мережах Tron, Avalanche та ще кількох блокчейнах завдяки інтеграції з LayerZero та її міжланцюговим містком Stargate Hydra. Загалом PYUSD виходить на вісім нових блокчейнів, сім із яких підключені саме через Stargate Hydra. У результаті з’явиться новий токен PYUSD0 — він буде повністю взаємозамінним із оригінальним PYUSD і працюватиме на різних блокчейнах.

Джерело: CNBC.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнологіїPayPal
