Vodafone підвищить ціни на деякі тарифи

Vodafone повідомив про зміну умов тарифів лінійки FLEXX з 14 січня 2026 року. У компанії пояснюють перегляд вартості зростанням витрат на підтримку та підвищення енергостійкості мережі на тлі ситуації в енергетиці. За даними Vodafone, інвестиції в Україні за час повномасштабної війни перевищили ₴20 млрд, з яких понад ₴2 млрд спрямували на підвищення енергостійкості

Оператор також навів перелік робіт, виконаних лише протягом грудня 2025 року. Зокрема, Vodafone встановив понад 1 620 генераторів, а ще близько 3 900 генераторів уже прямують в Україну. Для автоматичного переходу обладнання на резервне живлення компанія передала в роботу в усі регіони близько 4 500 блоків автоматики АВР. Крім того, Vodafone придбав понад 260 км спеціалізованого кабелю та забезпечив супутню інфраструктуру для підключення. Також оператор розпочав проєкт із оснащення перших 100 базових станцій сонячними електростанціями.

У Vodafone зазначають, що під час попередніх масових блекаутів загальний показник працездатності мережі становив 90% навіть у регіонах із тривалими відключеннями електроенергії. Компанія підкреслює, що для збереження надійності мережі змушена переглянути вартість тарифів.

Для нових абонентів, які вперше придбають стартовий пакет Vodafone з 14 січня 2026 року, тариф FLEXX GO коштуватиме ₴420 за 4 тижні, а FLEXX TOP — ₴550 за 4 тижні. Для абонентів, які переходять у мережу Vodafone зі своїм номером, вартість становитиме ₴280 за 4 тижні для FLEXX GO та ₴350 за 4 тижні для FLEXX TOP.

Цікаве по темі: Vodafone викупив євробонди на $5,2 млн

Компанія також оновлює умови роумінгу: у тарифі FLEXX GO діятимуть 15 ГБ інтернету, а у FLEXX TOP — 20 ГБ інтернету у роумінгу.

Поточні абоненти тарифів отримають індивідуальне SMS із оновленими умовами, які також можна переглянути на сторінці тарифу. Для клієнтів із новим номером, які здійснили перший дзвінок у тарифі в період із 2 липня 2025 року до 13 січня 2026 року, вартість підключення наступних шести пакетів залишиться без змін: ₴320 за 4 тижні для FLEXX GO та ₴500 за 4 тижні для FLEXX TOP.

Окремі умови діятимуть для абонентів, які перейшли в мережу Vodafone зі своїм номером: компанія фіксує поточну вартість на рік — ₴200 за 4 тижні для FLEXX GO та ₴350 за 4 тижні для FLEXX TOP.

Vodafone наголошує, що розуміє чутливість змін у тарифах, однак підкреслює: мета — забезпечувати стабільний зв’язок і підтримку, на які можуть покладатися клієнти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1 000 у січні 2026

НБУ оприлюднив офіційну позицію щодо закриття рахунків Revolut

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

Джерело: Vodafone.