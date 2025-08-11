Vodafone викупив євробонди на $5,2 млн

Другий за величиною мобільний оператор України — «ВФ Україна» (Vodafone Україна, VFU) — 15 липня оголосив третю пропозицію щодо викупу власних єврооблігацій за ціною, зниженою до 85% від номіналу, у зв’язку зі сплатою дивідендів. В межах цієї пропозиції компанія отримала заявки на суму $53,395 млн, з яких задовольнила заявок на $5,208 млн

У повідомленні, опублікованому в понеділок на Ірландській фондовій біржі, зазначено, що всі викуплені облігації були анульовані. Після анулювання номінальна вартість облігацій, які залишаються в обігу, становить $292 532 259,80, пише «Інтерфакс-Україна».

Vodafone Україна нагадав, що коефіцієнт масштабування за цією пропозицією склав 0,131545188948731, а розрахунки за тендерною пропозицією відбулися 6 серпня.

Раніше компанія двічі проводила викуп облігацій: перші два викупи були на суму, еквівалентну €1 млн, а третій — на суму, що становить €1 млн плюс $3,5 млн.

Ціни викупу змінювалися: дебютний тендер відбувався за ціною 99% від номіналу, другий — за 90%, а третій — за 85%. Результати другого викупу не були опубліковані на біржі, натомість коефіцієнт масштабування першої пропозиції становив 0,0040355668.

Також читайте: Скільки Мінфін залучив від держоблігацій у 2025 році: інфографіка

Викуп єврооблігацій пов’язаний із оголошеною 24 квітня 2025 року виплатою дивідендів акціонеру VFU у розмірі 660,245 млн гривень ($15,9 млн за офіційним курсом) за підсумками 2024 року. Згідно з обмеженнями Національного банку України, виплата дивідендів буде здійснюватися окремими щомісячними траншами.

Передбачається, що кожен щомісячний дивіденд у гривнях відповідатиме сумі €1 млн.

Компанія підкреслила, що за умовами випуску облігацій у такій ситуації вона зобов’язана запропонувати всім власникам облігацій подати заявки на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

Раніше VFU повідомляв, що загальний обсяг випущених облігацій з датою погашення у лютому 2027 року і номінальною ставкою 9,625% річних становить $300 млн. З них компанія наразі володіє облігаціями на суму $0,5 млн.

