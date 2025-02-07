Vodafone домовився про відтермінування погашення євробондів

Мобільний оператор ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone Україна), що займає другу позицію на ринку мобільного зв’язку в Україні, звернувся до власників своїх єврооблігацій на суму $399,88 млн із пропозицією продовжити термін їх погашення на два роки, перенісши виплати до 11 лютого 2027 року

Про це пише «Інтерфакс» з посиланням на Ірландську фондову біржу.

Згідно з цією ініціативою, компанія планує здійснити часткове погашення боргу в розмірі $99,88 млн разом із накопиченими відсотками, а також збільшити купонну ставку з 6,2% до 9,625%. Окрім цього, Vodafone Україна пропонує власникам облігацій 2% винагороди від номінальної вартості.

Як зазначено в офіційному повідомленні компанії, ці умови вже отримали попереднє схвалення з боку спеціального комітету, що представляє 31% утримувачів облігацій, а також іншого інвестора, який разом із комітетом контролює 49% випущених паперів.

«Постанова НБУ №18 (від 24 лютого 2022 року) не дозволяє позичальникові погашати основний борг за кредитним договором за рахунок коштів, що знаходяться на території України. Хоча позичальник дотепер фінансував відсоткові платежі за кредитною угодою, використовуючи іноземну валюту, наявну в нього за межами України, такі валютні резерви на цей час вичерпано, і позичальник не отримує валютних доходів та, відповідно, не має достатніх валютних резервів за межами України для погашення кредиту до настання строку погашення», — пояснює компанія необхідність відтермінування.

З початку повномасштабної війни Vodafone інвестував 12,66 млрд грн, зокрема у 2023 році — 5,66 млрд грн, що на 58% більше порівняно з попереднім роком.

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За підсумками січня-вересня 2024 року, компанія зафіксувала зростання виручки на 13%, довівши її до 18,1 млрд грн, а операційний прибуток зріс на 6% і сягнув 9,6 млрд грн. Водночас чистий прибуток скоротився на 23%, переважно через валютні коливання, і склав 2,9 млрд грн.

Кількість абонентів оператора збільшилася на 4,7%, досягнувши 15,9 млн. Середній дохід на одного користувача (ARPU) підвищився на 8,9%, до 122,4 грн на місяць.

Станом на 30 вересня 2024 року, компанія мала 12,7 млрд грн ($308 млн) у вигляді вільних коштів, їхніх еквівалентів і депозитів, включно з державними облігаціями. При цьому її чистий борг складав 10,1 млрд грн ($244 млн). Станом на теперішній момент обсяг вільних грошових коштів знизився до близько $270 млн.

Також Vodafone Україна відкрив кредитну лінію в українському банку, що дозволяє залучити до $50 млн додаткового фінансування, хоча наразі компанія не скористалася цим ресурсом.

Оператор, маючи підтримку акціонера, накопичив $53,5 млн на офшорному банківському рахунку. Ця сума може бути збільшена завдяки кредиту від Telco Investment BV у розмірі $53,5 млн.

«Малоймовірно, що позичальник зможе акумулювати додаткові кошти за межами України на поточну дату погашення облігацій (11 лютого 2025 року) або до неї. Таким чином, позичальник навряд чи зможе виконати свої зобов’язання з погашення за кредитною угодою, якщо пропозиції не будуть прийняті», — підсумовується в документі.

Протягом двох років відстрочки Vodafone планує накопичити необхідний обсяг коштів за межами країни, що дозволить компанії повністю погасити єврооблігації.

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