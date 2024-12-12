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Vodafone Україна почав тестувати власні сонячні електростанції

12.12.2024 19:40
Дарія Шуть
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Мобільний оператор Vodafone Україна активно тестує власний проєкт із сонячними електростанціями (СЕС) для живлення своїх базових станцій

Vodafone Україна почав тестувати власні сонячні електростанції

Фото: freepik.com

Як розповіла Ольга Устинова, СЕО Vodafone Україна, наразі три СЕС розміщені на земельних майданчиках у Полтавській та Дніпропетровській областях. Компанія вже почала їхнє тестування.

За словами Устинової, за сприятливих умов влітку такі станції можуть забезпечувати повністю автономну роботу базових станцій мобільного оператора.

Однак це не є альтернативою на зиму — в українському кліматі сонячні панелі не генерують достатньо енергії для живлення базової станції.

«Вона споживає 3 кВт, а для того щоб її запустити, треба 5–6 кВт», — пояснила гендиректорка компанії.

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Остаточні висновки щодо експериментального проєкту з СЕС у Vodafone Україна планують зробити навесні 2025 року. Зокрема, компанія постане перед вибором: стратегічно розвивати проєкт або залишити ці три СЕС як виняткове рішення.

Зазначимо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів.

Три найбільші мобільні оператори — Київстар, Vodafone Україна та lifecell — вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн, оновили на своїх базових станціях 370 000 акумуляторів, придбали 5400 генераторів та інших джерел безперебійного живлення.

Раніше ми писали, що НКЕК провела аукціон із п’яти лотів у трьох діапазонах радіочастот. У торгах взяли участь найбільші мобільні оператори: Київстар, Vodafone та lifecell. Сумарно вони заплатили 2,895 млрд грн, отримавши в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц.

Частоти — це основний ресурс мобільних операторів. Вони дозволяють їм покращити свої 4G-мережі та, відповідно, і якість зв’язку для користувачів

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За матеріалами Forbes

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніVodafone
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