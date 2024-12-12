Vodafone Україна почав тестувати власні сонячні електростанції

Мобільний оператор Vodafone Україна активно тестує власний проєкт із сонячними електростанціями (СЕС) для живлення своїх базових станцій

Як розповіла Ольга Устинова, СЕО Vodafone Україна, наразі три СЕС розміщені на земельних майданчиках у Полтавській та Дніпропетровській областях. Компанія вже почала їхнє тестування.

За словами Устинової, за сприятливих умов влітку такі станції можуть забезпечувати повністю автономну роботу базових станцій мобільного оператора.

Однак це не є альтернативою на зиму — в українському кліматі сонячні панелі не генерують достатньо енергії для живлення базової станції.

«Вона споживає 3 кВт, а для того щоб її запустити, треба 5–6 кВт», — пояснила гендиректорка компанії.

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Остаточні висновки щодо експериментального проєкту з СЕС у Vodafone Україна планують зробити навесні 2025 року. Зокрема, компанія постане перед вибором: стратегічно розвивати проєкт або залишити ці три СЕС як виняткове рішення.

Зазначимо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів.

Три найбільші мобільні оператори — Київстар, Vodafone Україна та lifecell — вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн, оновили на своїх базових станціях 370 000 акумуляторів, придбали 5400 генераторів та інших джерел безперебійного живлення.

Раніше ми писали, що НКЕК провела аукціон із п’яти лотів у трьох діапазонах радіочастот. У торгах взяли участь найбільші мобільні оператори: Київстар, Vodafone та lifecell. Сумарно вони заплатили 2,895 млрд грн, отримавши в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц.

Частоти — це основний ресурс мобільних операторів. Вони дозволяють їм покращити свої 4G-мережі та, відповідно, і якість зв’язку для користувачів

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За матеріалами Forbes