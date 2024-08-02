Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів

Українські мобільні оператори стикнулись з низкою проблем щодо запланованого посилення енергостійкості мереж. Деякі пункти впровадити особливо важко

Нагадаємо, наприкінці липня Державна служба спеціального звʼязку та інформації України зобовʼязала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла та виконати інші вимоги, про які ви можете прочитати в нашому матеріалі.

У зв’язку з цим найбільші українські оператори зв’язку — Київстар, Vodafone та lifecell — випустили спільну заяву, де звернули увагу на кілька важливих нюансів.

В першу чергу, виконання зобов’язань напряму залежить від ситуації в енергетиці. Графіки відключень унеможливлюють роботу обладнання телекомунікацій під час блекаутів протягом 10 годин.

«Для виконання цих вимог важливим є постачання електроенергії протягом часу, який необхідний для повного заряджання обладнання резервного живлення», — зазначають оператори.

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Це вимагає надання дозволів з боку обленерго на збільшення потужності електричного струму, що живить базові станції, оскільки збільшення кількості акумуляторів створює подвійне навантаження на енергосистему. Щоб живити базові станції операторів протягом 10 годин фактично потрібна потужність одного енергоблоку АЕС.

Однак НКРЕКП вже схвалив зміни, націлені на впровадження оптимальної процедури розгляду з боку обленерго заяв операторів зв’язку на збільшення потужності електропостачання для базових станцій. Вже розпочато перші кроки в рамках спрощених правил.

Інші проблеми операторів

На виконання нових вимог також впливає низка інших факторів. Зокрема це нестача персоналу та підрядних організацій, достатнього для обслуговування резервного обладнання, а також пошук можливостей бронювання технічних працівників.

Ще один нюанс в тому, що неможливо встановити чи обслуговувати генератори на дахах будівель, де розташовано більшість базових станцій, оскільки це заборонено відповідними будівельними й санітарними нормами.

Крім цього, на українському ринку немає достатньої кількості акумуляторних батарей та стаціонарних генераторів. Їх потрібно закуповувати за кордоном, що займає більше часу та ускладнює логістику.

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Також наразі недостатня швидкість (до пів року) та збалансованість законодавчих процедур щодо зміни договорів оренди державного та комунального майна для розширення займаних додатковими шафами з батареями площ тощо.

Завершальним фактором є критично нестабільна ситуація в енергетиці та тривалі відключення електроенергії, що призводить до погіршення мобільного покриття і якості послуг. Під час знеструмлень неможливо забезпечити показники якості, про які йдеться в розпорядженні.

«Навіть при максимальних зусиллях, які ми, безумовно, щодня докладаємо зі свого боку, забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно», — резюмують оператори у спільній заяві.

Раніше ми повідомляли, що тарифи на мобільний зв’язок можуть зрости на 50% через нові вимоги до операторів. Хоча влада намагається змусити мобільних операторів працювати більше часу без електроживлення, проте не надає їм жодних пільг, що викликає невдоволення у галузі.

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