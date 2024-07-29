Тарифи на мобільний зв’язок можуть зрости на 50% через нові вимоги до операторів

Мобільний звʼязок в Україні страждає від частих відключень електроенергії і надовго зникає. І хоча влада намагається змусити обільних операторів працювати більше часу без електроживлення, проте не надає їм жодних пільг, що викликає невдоволення у галузі

Галузеві експерти поділилися з liga.net чого варто очікувати українцям.

В середині липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги до операторів мобільного звʼязку. Якщо раніше вимагалося забезпечувати доступність звʼязку під час відключень електроенергії до 4 годин, то зараз такі вимоги сягають 10 годин.

Під час відключення електроенергії найбільше страждають користувачі мобільного інтернету. Відсутність домашньої Wi-Fi-мережі змушує їх переходити на мобільний інтернет, що призводить до перевантаження мережі. У lifecell зазначають, що мобільний інтернет не призначений для обробки такого обсягу трафіку, як фіксований.

«Цей ефект можна легко порівняти з автомобільним трафіком: коли автівок на дорозі стає занадто багато, виникають затори. Так само і в мобільній мережі. Коли на якісь базовій станції користувачі вимушено запускають відеоконференції або проглядають стримінгові відео, мережа колапсує», — навели аналогію в lifecell.

Ще одна причина швидкого зникнення мобільного інтернету під час блекаутів може полягати у свідомому вимкненні операторами енерговитратних технологій, таких як 4G. Це робиться для продовження часу роботи джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

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Перевантаження мобільної мережі під час відключень електроенергії також погіршує якість голосового зв’язку. Проблема полягає в тому, що батареї швидше розряджаються у спеку, оскільки частина енергії йде на охолоджувальні системи.

Мобільні оператори стверджують, що за таких умов забезпечити безперебійне живлення протягом 10 годин здається неможливим — акумулятори не зможуть це зробити, а забезпечити генераторами десятки тисяч станцій взагалі неможливо. Крім того, їх треба обслуговувати, а це значить, що потрібно буде найняти тисячі працівників.

Крім того, у деяких місцях, де встановлені станції, законом заборонено встановлювати генератори, наприклад, на кришах будинків. Експерти кажуть, що юридично все зробити також буде дуже важко.

Забезпечення енергонезалежності вимагає величезних інвестицій від операторів, зазначає голова ради асоціації «Телекомунікаційна палата України» Тетяна Попова. Без державних преференцій витрати на підтримку мобільного зв’язку без централізованого електропостачання можуть суттєво збільшити вартість мобільних послуг.

«Попередньо можемо сказати, що закупівля та встановлення десятків тисяч резервних джерел живлення в надзвичайно короткі терміни потребуватиме значних додаткових інвестицій. І треба шукати баланс між забезпеченням зв’язку й можливістю надавати послуги абонентам за доступною ціною», — заявили у lifecell.

Оператори не зможуть різко підняти тарифи, але їх зростання очікується у 2025 році, і це буде пов’язано не лише з інвестиціями в енергетичне обладнання. Підвищення рівня інфляції та податків також має свій вплив.

«Абонентам слід готуватися до поступового зростання тарифів протягом 2025 року — умовно, послуги подорожчають на 50% з 1 січня до 1 грудня», — вважає медіаексперт та автор Youtube-проєкту «Переговорка» Олександр Глущенко.

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