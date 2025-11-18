close-btn
PaySpaceMagazine

Тисячі українців ризикують залишитися без компенсації за зруйноване житло

18.11.2025 12:30
Ольга Деркач

За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона. Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тисяч повідомлень, із яких понад 425 тисяч — без верифікованої інформації із Державного реєстру речових прав (ДРРП). А отже, ці люди не зможуть отримати відшкодування

Тисячі українців ризикують залишитися без компенсації за зруйноване житло

Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, основна причина — відсутність верифікованої інформації про право власності у ДРРП.

Більшість перешкод у самій системі:

  • люди часто не мають оригіналів документів;
  • архіви Бюро технічної інвентаризації (БТІ) знищені або недоступні;
  • інформаційна довідка з БТІ є платною;
  • бракує інформації: багато громадян навіть не знають, що потрібно зареєструвати своє право у ДРРП.

Читайте такожЯк отримати соціальну допомогу через Дію

«Офіс Омбудсмана системно отримує звернення від людей, які втратили житло і не можуть довести своє право на нього. Під час організованого нами заходу, що охопив понад 4 тисячі осіб, ми отримали понад 150 запитань щодо порядку реєстрації прав власності. Це свідчить про значну потребу в підтримці та роз’яснювальній роботі», — зазначив Лубінець.

Саме тому він наполягає на:

  1. Посиленні інформаційної роботи серед громадян, особливо в громадах, де проживають ВПО.
  2. Запровадженні спрощеної адміністративної процедури підтвердження права власності — без обов’язкових документів БТІ на основі копій документів, рішень місцевих рад, свідчень або старих архівних даних.

«Люди, які втратили домівки через війну, не повинні повторно втрачати своє право — через недосконалість системи», — наголосив Дмитро Лубінець.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію

У Дії тестують нову послугу

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business 18.11.2025

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business
Кійосакі розкритикував Баффета за атаки на Біткоїн та просування «фальшивих» грошей 18.11.2025

Кійосакі розкритикував Баффета за атаки на Біткоїн та просування «фальшивих» грошей
Деяким військовим можуть скасувати пенсії 17.11.2025

Деяким військовим можуть скасувати пенсії
Обмін валют від «Обмін24»: зручно, безпечно, вигідно 17.11.2025

Обмін валют від «Обмін24»: зручно, безпечно, вигідно
Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд 17.11.2025

Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд
На які товари і до якого числа можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки» 16.11.2025

На які товари і до якого числа можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки»
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  19:10

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

 Сьогодні  18:20

У Мрії запустили новий розділ для дітей

 Сьогодні  17:10

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

 Сьогодні  16:00

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

 Сьогодні  14:50

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

 Сьогодні  13:40

Біткоїн обвалився нижче $90 тис.: огляд крипторинку

 Сьогодні  11:20

Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.