close-btn
PaySpaceMagazine

Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію

30.10.2025 12:10
Микола Деркач

Уряд підтримав запуск нової екосистеми «Обрій». Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію

Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію

Фото: pixabay.com, unsplash.com

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко,

За її словами, система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).

«Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості», — пояснила Свириденко.

Вона підкреслила, що підтримка українців, які втратили роботу, стає дедалі проактивнішою.

«Змінюємо логіку роботи держави з людьми, які втратили роботу. Тепер якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники Служби зайнятості будуть проактивно аналізувати ринок праці та пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант — ще до отримання статусу безробітного», — каже прем’єр-міністерка.

Це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї.

Читайте такожЦіни на які продукти зростають найшвидше — Гетманцев

Також Юлія Свириденко розповіла про запуск Єдиного реєстру кваліфікацій.

«Затвердили створення єдиного реєстру кваліфікацій. Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо. Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим», — пояснює вона.

Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання. Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей на рахунках українців

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

НБУ переглянув облікову ставку

Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
У Дії тестують нову послугу 30.10.2025

У Дії тестують нову послугу
У Реєстрі збитків у Дії з’явилася нова категорія 23.10.2025

У Реєстрі збитків у Дії з’явилася нова категорія
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору 19.10.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору
Українці зможуть отримають гроші на медогляд: хто має право 09.10.2025

Українці зможуть отримають гроші на медогляд: хто має право
Сплатити деякі податки можна буде через Дію 02.10.2025

Сплатити деякі податки можна буде через Дію
Податкова автоматично стягуватиме кошти з боржників 02.10.2025

Податкова автоматично стягуватиме кошти з боржників
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  17:10

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

 Сьогодні  16:10

ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

 Сьогодні  15:10

Кабмін запускає масштабну цифровізацію ринку праці

 Сьогодні  14:10

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  13:10

У Дії тестують нову послугу

 Сьогодні  11:10

2 криптовалюти до $1, на які варто звернути увагу в листопаді 2025

 Сьогодні  10:10

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.