Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію

Уряд підтримав запуск нової екосистеми «Обрій». Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко,

За її словами, система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).

«Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості», — пояснила Свириденко.

Вона підкреслила, що підтримка українців, які втратили роботу, стає дедалі проактивнішою.

«Змінюємо логіку роботи держави з людьми, які втратили роботу. Тепер якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники Служби зайнятості будуть проактивно аналізувати ринок праці та пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант — ще до отримання статусу безробітного», — каже прем’єр-міністерка.

Це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї.

Також Юлія Свириденко розповіла про запуск Єдиного реєстру кваліфікацій.

«Затвердили створення єдиного реєстру кваліфікацій. Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо. Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим», — пояснює вона.

Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання. Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

