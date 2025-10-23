close-btn
Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

23.10.2025 12:30
Микола Деркач

Банки в ІІІ кварталі зафіксували зростання обсягів та вартості залучених коштів клієнтів і очікують на їх подальший приплив за сталої вартості

Фото: bank.gov.ua

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що більшість респондентів повідомили про зростання обсягу залучень у ІІІ кварталі з боку домогосподарств і корпорацій. Обсяги оптового фондування також зростали другий квартал поспіль.

Вартість коштів від населення підтримувала залучення цього фондування, натомість ціна гальмувала залучення від бізнесу.

Рекордна частка банків повідомила, що очікує припливу коштів у наступному кварталі загалом, як з боку населення, так і бізнесу.

Обсяг оптового фондування за очікуваннями респондентів також зросте, однак менша частка банків планувала його залучення.

Читайте також: Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

За оцінками банків, зросла середня вартість залучень від населення та бізнесу, а вартість оптових коштів не змінилася.

Респонденти не очікують на зміну вартості фондування в цілому в наступному кварталі, однак окремі великі фінустанови припускають збільшення вартості залучених коштів населення.

Частка фондування в іноземній валюті протягом кварталу зменшилася, і банки очікують продовження цієї тенденції в останні три місяці року.

Фінустанови зауважили про зростання строковості залучених коштів другий квартал поспіль і прогнозують збільшення цього показника в наступні 12 місяців.

Майже всі банки відзначили зростання загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців та очікують збереження цієї тенденції. Ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому респонденти вкотре назвали прибутковість.

Більшість фінустанов очікують на зниження вартості капіталу в майбутньому.

