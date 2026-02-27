Мінімальний ЄСВ: скільки треба платити, щоб не втратити стаж

Пенсійний фонд України повідомив про оновлені суми мінімального страхового внеску на 2026 рік. Від них напряму залежить страховий стаж, а отже — і право на пенсію в майбутньому

Із 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 грн. Саме від цієї суми рахують мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ): його розмір визначає, чи зарахують місяць як повний у страховий стаж.

Який ЄСВ потрібно сплачувати у 2026 році

Мінімальний страховий внесок — це 22% від мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальний платіж становить 1 902,34 грн на місяць або 5 707,02 грн за квартал. Лише за умови сплати цієї суми місяць роботи повністю зараховується до страхового стажу. Якщо внесок менший або його немає, відповідний період можуть не врахувати під час призначення пенсії.

Навіщо контролювати сплату ЄСВ

У ПФУ підкреслюють: страховий стаж формується тільки за умови повної та своєчасної сплати внесків. Для ФОПів і самозайнятих це означає, що мінімальний платіж потрібно перераховувати навіть тоді, коли дохід просів або його тимчасово немає — якщо людина хоче зберегти пенсійні права.

Окремо фонд звертає увагу роботодавців: борги з ЄСВ б’ють не лише по бізнесу, а й по працівниках, адже впливають на їхній стаж.

Цікаве по темі: Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн

Кому варто бути особливо уважними

Насамперед це стосується ФОПів, людей із незалежною професійною діяльністю, роботодавців, а також громадян, які сплачують внески добровільно. Для цих категорій критично важливо стежити за регулярністю платежів і коректністю нарахувань.

Звітність і строки

Звітність щодо нарахованого ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб подається щомісяця — до 20 числа місяця, що настає після звітного. Прострочення або заборгованість можуть обернутися штрафами та проблемами із зарахуванням стажу.

Що таке «втрата стажу» в реальному житті

Страховий стаж — одна з ключових умов виходу на пенсію за віком, і щороку мінімально потрібна його тривалість зростає. Якщо стажу не вистачає, людина може вийти на пенсію пізніше, отримувати менші виплати або буде змушена «докуповувати» стаж через добровільну сплату внесків.

У Пенсійному фонді радять регулярно перевіряти дані про сплату внесків у персональному кабінеті на офіційному порталі. Питання стажу — це не формальність, а фінансова опора на майбутнє: навіть один пропущений місяць здатен вплинути на пенсійні права.

Джерело: На пенсії.