На що можна витратити гроші за програмою єЯсла — Гетманцев

26.02.2026 16:00
Микола Деркач

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів, на що можна буде витратити отримані гроші в рамках проєкту єЯсла

Фото: freepik.com, unsplash.com

«Бачу багато запитань у коментарях та повідомленнях щодо того, на що ж можна витратити кошти допомоги для догляду за дитиною «єЯсла» та допомоги для догляду за дитиною до 1 року. Давайте розберемо», — написав нардеп у Telegram.

Перше, що він пояснив, — допомога єЯсла — це щомісячна державна виплата для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які повернулися до роботи:

  • у 2026 році – 8 000 грн;
  • для дитини з інвалідністю – 12 000 грн;
  • з 2027 року – розмір визначається законом про держбюджет.

Її мета – допомогти оплатити послуги догляду за дитиною, щоб мама або тато могли працювати.

Виплата надходить на спецрахунок і використовується для оплати у безготівковій формі офіційних послуг догляду за дитиною. Тобто, надавач послуг має бути зареєстрований як ФОП або юрособа і працювати за відповідним видом діяльності (перелік КВЕДів передбачений Постановою КМУ №169).

«Якщо ж допомога не використана або є залишок після завершення терміну – кошти підлягають поверненню. Крім того, цією ж Постановою визначено перелік платних послуг, які можуть надаватись державними та комунальними закладами дошкільної освіти, на які також можна використати отриману допомогу (детальніше – в інфографіці), — пише нардеп. — Якщо у вас виникають проблеми на практиці з користуванням цією послугою – пишіть. Буду оперативно звертатися до Уряду щодо удосконалення програми.

Фото: t.me/getmantsevdanil

Фото: t.me/getmantsevdanil

Фото: t.me/getmantsevdanil

Раніше ми також писали, що Гетманцев закликав Уряд внести зміни до постанови Кабміну, що регулює програму єЯсла, щоб включити до переліку отримувачів допомоги матерів, які працюють як ФОП.

«До мене звертаються десятки ФОПів-матусь, які не можуть скористатися програмою «єЯсла», — йдеться у повідомленні Гетманцева. — За своєю економічною суттю мати-ФОП не відрізняється від жінки, яка працює за трудовим договором. Обидві здійснюють трудову діяльність, обидві формують доходи бюджету та системи соціального страхування, обидві поєднують професійну реалізацію з вихованням дитини».

