close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати

19.03.2026 10:10
Ольга Деркач

Кабінет міністрів України вирішив розширити дію програми «Національний кешбек» та включити до неї витрати на пальне

Фото: thedigital.gov.ua

Про це пише Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram.

Уже з 20 березня 2026 року українці зможуть отримувати компенсацію за заправку автомобілів на автозаправних станціях, підключених до програми.

Йдеться про часткове повернення коштів у розмірі від 5% до 15% залежно від виду пального. Такий крок має підтримати водіїв на тлі витрат на паливо та стимулювати використання безготівкових розрахунків у межах державної програми.

Який кешбек передбачено

Розмір компенсації залежатиме від типу пального. Найбільший кешбек встановлено для дизеля — 15%. За бензин держава повертатиме 10%, а за автогаз — 5%.

Водночас діє обмеження: максимальна сума кешбеку саме за пальне становитиме до 1 000 грн на місяць. Загальний ліміт за програмою Національний кешбек залишається без змін — до 3 000 грн щомісяця з урахуванням усіх категорій витрат.

Уряд збільшив виплати за програмою «Національний кешбек»

Як працює програма

Механіка нарахування не змінюється. Користувачам не потрібно проходити додаткову реєстрацію або подавати заявки.

Якщо людина вже підключена до програми, достатньо розраховуватися карткою на АЗС, яка бере участь у програмі. Кешбек нараховуватиметься автоматично після оплати.

Термін дії

Оновлені умови діятимуть тимчасово — до 1 травня 2026 року. Таким чином, держава фактично запускає короткострокову програму підтримки водіїв, яка може бути переглянута або продовжена залежно від результатів.

Розширення Національного кешбеку на пальне свідчить про спробу уряду адресно підтримати витрати українців та одночасно стимулювати прозорі фінансові операції в економіці.

Нагадаємо, що з 1 березня програма «Національний кешбек» працює за новою моделлю: тепер кешбек на українські товари становить 15% або 5% — залежно від категорії товару.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.