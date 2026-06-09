Мінекономіки презентувало нову цифрову екосистему «Обрій»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України презентувало інформаційно-аналітичну систему «Обрій» — нову цифрову платформу, яка має об’єднати дані про ринок праці, вакансії, освіту та кар’єрний розвиток в одному середовищі. Проєкт покликаний допомогти подолати дефіцит кадрів і структурне безробіття, а також повернути до економічної активності мільйони українців

За задумом розробників, «Обрій» стане цифровою екосистемою кар’єрного супроводу людини протягом усього працездатного життя. Система охоплюватиме шлях від профорієнтації та вибору професії до працевлаштування, перенавчання й підвищення кваліфікації. Для цього використовуватимуться інструменти штучного інтелекту (AI), які допомагатимуть підбирати освітні програми та вакансії відповідно до навичок і потреб користувача.

Фактично трудовий шлях громадян планують поступово перевести у цифровий формат через екосистему Дія.

Особливу увагу в межах проєкту приділяють 12,5 млн економічно неактивних українців. Йдеться про ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молодь, жінок із дітьми та громадян віком 50+. У Мінекономіки зазначають, що «Обрій» стане одним із ключових інструментів реформи зайнятості та допоможе усунути системні бар’єри, які заважають цим категоріям населення повернутися на ринок праці.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, держава вперше отримує можливість бачити ринок праці як єдину систему, а не набір розрізнених даних із різних реєстрів. Це дозволить точніше прогнозувати потреби роботодавців, адаптувати освітні програми до запитів бізнесу та залучати до зайнятості людей навіть у найвіддаленіших громадах. До кінця 2026 року завдяки «Обрію» планується залучити до ринку праці щонайменше 100 тис. українців.

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Перші сервіси платформи почнуть тестувати вже наприкінці червня. Після завершення бета-тестування в липні вони стануть доступними через застосунок Дія.

Одним із таких сервісів буде «Грант на професійний розвиток». Він передбачає державне фінансування навчання за пріоритетними спеціальностями або підтвердження професійної кваліфікації. Користувач зможе обрати бажаний напрям навчання, після чого система автоматично перевірить право на отримання гранту та сформує заявку для підписання через Дія.Підпис.

Другий сервіс дозволить дистанційно припиняти трудові відносини з роботодавцями, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Наразі багато українців формально залишаються працевлаштованими на таких підприємствах, що унеможливлює отримання статусу безробітного або офіційне працевлаштування в іншому місці. Новий механізм дасть змогу подати заяву через Дію без необхідності звертатися до суду.

Повне розгортання системи заплановане на 2026-2027 роки. У наступних етапах передбачено запуск реєстру працездатних осіб, електронного працевлаштування, AI-підбору вакансій і навчальних програм, а також сервісів проактивної підтримки незайнятих громадян. Серед майбутніх послуг також заявлені онлайн-реєстрація безробітних та автоматизоване призначення допомоги по безробіттю.

Створення «Обрію» є частиною Стратегії зайнятості населення України до 2030 року. Стратегічна мета проєкту — повернути до економічної активності 4,5 млн людей та наблизити український ринок праці до стандартів Європейського Союзу.

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Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.