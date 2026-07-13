Де в Україні найбільше ФОПів потрапили до чорного списку АМКУ

Майже 800 фізичних осіб-підприємців перебувають у чорному списку Антимонопольного комітету України через змови під час участі у державних закупівлях. Станом на кінець червня 2026 року до переліку внесено 797 ФОПів. Це близько 30% від загальної кількості бізнесів, які фігурують у Зведених відомостях щодо спотворення результатів торгів

До чорного списку потрапляють підприємці, яких АМКУ визнав винними в антиконкурентних узгоджених діях під час тендерів. Йдеться про випадки, коли учасники закупівель лише створюють видимість конкуренції, хоча фактично заздалегідь домовляються між собою про результати торгів. Через такі змови державні та комунальні замовники можуть переплачувати за товари, роботи чи послуги, а добросовісний бізнес втрачає можливість чесно конкурувати за державні контракти.

Потрапляння до цього переліку має практичні наслідки для порушників. Відповідно до законодавства, протягом трьох років після рішення АМКУ таких підприємців можуть відсторонити від участі у публічних закупівлях. Саме тому замовники перевіряють чорний список перед визначенням переможця тендера.

Кількість підприємців, яких АМКУ визнає винними у змові, продовжує зростати. Якщо у 2024 році Комітет ухвалив 242 рішення щодо ФОПів, то у 2025 році їх було вже 306 — це найвищий показник за останні десять років. Водночас лише за перше півріччя 2026 року чорний список поповнився ще 186 підприємцями, що свідчить про збереження високих темпів виявлення таких порушень.

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Найбільше ФОПів із чорного списку зареєстровано у Львівській області — 95 підприємців, або майже 12% від загальної кількості. На другому місці — Дніпропетровська область із 81 підприємцем, далі Київ (78), Вінницька область (52) та Івано-Франківська область (39).

Якщо аналізувати сферу діяльності підприємців, то майже кожен третій порушник працює в оптовій торгівлі. У цій галузі налічується 231 ФОП із чорного списку. Ще 139 підприємців займаються роздрібною торгівлею. Також серед порушників є представники сфери громадського харчування (47), спеціалізованих будівельних робіт (33) та будівництва будівель (32).

На думку редакції, тенденція свідчить одразу про два процеси. З одного боку, АМКУ дедалі активніше виявляє змови під час публічних закупівель, про що свідчить рекордна кількість рішень останніх років. З іншого — сама проблема антиконкурентних узгоджених дій залишається системною. Висока концентрація порушників у сферах оптової та роздрібної торгівлі може бути пов’язана зі значною кількістю закупівель у цих галузях, однак вона також демонструє необхідність подальшого посилення контролю та розвитку механізмів, які забезпечуватимуть реальну конкуренцію на державних тендерах.

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Джерело: Опендатабот.