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Скільки нових компаній зареєстрували в Україні у 2026 — Опендатабот

27.07.2026 13:40
Ольга Деркач

У першому півріччі 2026 року в Україні зареєстрували 19 758 нових компаній. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було відкрито 18 277 юридичних осіб

Скільки нових компаній зареєстрували в Україні у 2026 — Опендатабот

Фото: magnific.com/pressfoto

Крім того, цьогорічний показник став найвищим за останні три роки: у першій половині 2024 року в країні з’явилося 18 414 нових компаній.

Водночас зросла й кількість бізнесів, які припинили діяльність або перебувають у процесі припинення. За шість місяців таких компаній було 6 563 — на 28% більше, ніж за відповідний період 2025 року. Попри це, кількість нових реєстрацій суттєво перевищила кількість закриттів. Чистий приріст за підсумками півріччя становив 13 195 компаній.

Скільки нових компаній зареєстрували в Україні у 2026 — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

До статистики припинень включено юридичні особи зі статусами «Припинено» та «В стані припинення» на момент підготовки даних. Водночас частина компаній, які наразі проходять процедуру припинення, надалі може повернутися до статусу зареєстрованих.

Найбільше нових бізнесів у кількісному вимірі додалося у сфері оптової торгівлі — чистий приріст становив 2 304 компанії. На другому місці опинився ІТ-сектор із приростом у 1 254 компанії. Далі розташувалися операції з нерухомістю — 1 104 компанії, громадські організації — 859, а також сфера обслуговування будинків і територій — 824.

Скорочення кількості юридичних осіб зафіксували у державному управлінні та обороні — мінус 289 компаній, а також в освіті — мінус 282. Незначне зменшення спостерігалося у ветеринарній діяльності, водопостачанні, творчості та мистецтві.

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Серед регіонів беззаперечним лідером став Київ, де чистий приріст становив 5 338 компаній. Друге місце посіла Львівська область із показником 1 220, третє — Дніпропетровська область, де кількість компаній збільшилася на 1 177.

Загалом позитивну динаміку зафіксували у 23 регіонах України, тоді як у чотирьох кількість бізнесів скоротилася. Найбільше зменшення спостерігалося у прифронтових областях: на Донеччині стало на 157 компаній менше, на Луганщині — на 73.

Скільки нових компаній зареєстрували в Україні у 2026 — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Понад половина всіх припинень припала на ліквідацію — 3 479 випадків. Ще 1 410 компаній, або 21%, припинили діяльність у результаті реорганізації. Процедура банкрутства стала причиною закриття 651 компанії, а судові рішення, не пов’язані з банкрутством, — 574. У 440 випадках причина припинення не була зазначена.

Скільки нових компаній зареєстрували в Україні у 2026 — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Найбільшою за обсягом доходу серед компаній, які припинили роботу або перебувають у процесі припинення без урахування реорганізацій, стала «Промофлай». За даними фінансової звітності за 2025 рік, її дохід становив 3 млрд грн. Наразі компанія проходить процедуру банкрутства.

Таким чином, попри помітне зростання кількості закриттів, український корпоративний сектор у першій половині 2026 року зберіг позитивну динаміку. Рекордний за три роки рівень реєстрацій і чистий приріст у понад 13 тисяч компаній свідчать, що підприємці продовжують запускати нові проєкти та адаптуватися до складних економічних і безпекових умов.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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