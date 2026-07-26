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Скільки податку за землю сплатили українці у першому півріччі 2026

26.07.2026 10:00
Ольга Деркач

За січень–червень 2026 року понад 1 млн платників перерахували до місцевих бюджетів 24,1 млрд грн плати за землю. Це на 13,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 21,3 млрд грн

Скільки податку за землю сплатили українці у першому півріччі 2026

Фото: chatgpt.com

Таким чином, за рік обсяг платежів зріс на 2,8 млрд грн. Плата за землю залишається одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів, кошти яких спрямовуються на фінансування потреб громад, розвиток інфраструктури та реалізацію місцевих програм.

Найбільше коштів у першому півріччі надійшло від платників Дніпропетровської області — 4,5 млрд грн. Друге місце посів Київ із показником 3,4 млрд грн. Платники Одеської області перерахували 2,1 млрд грн, а Львівської — 1,8 млрд грн.

Земельний податок нараховується з моменту набуття права власності на земельну ділянку або права користування нею. Сплачувати його необхідно до моменту припинення відповідного права. На розмір податкових зобов’язань впливають площа ділянки, її цільове призначення, встановлена ставка податку, наявність пільг та інші характеристики.

Саме тому власникам і користувачам землі рекомендують перевіряти актуальність інформації про свої ділянки. Помилки або застарілі дані можуть призвести до неправильного нарахування податку.

Переглянути суму нарахованого земельного податку, а також отримати реквізити для його сплати громадяни можуть дистанційно — через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

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У разі незгоди з нарахованою сумою платник має право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки. Під час такої процедури перевіряються дані про кількість і площу земельних ділянок, застосовані ставки та податкові пільги, а також правильність визначення податкового зобов’язання.

Заяву на проведення звірки можна подати особисто, надіслати поштою або направити через Електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Якщо під час перевірки виявлять розбіжності, контролюючий орган має здійснити перерахунок. Платнику буде надіслано нове податкове повідомлення-рішення, тоді як попередній документ втратить чинність.

Зростання надходжень від плати за землю свідчить не лише про збільшення податкових платежів, а й про посилення ролі цифрових сервісів у взаємодії громадян із державою. Водночас власникам ділянок варто регулярно перевіряти нарахування та актуальність даних, щоб уникати помилок, заборгованості й необхідності оскаржувати податкові рішення.

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Джерело: ДПС.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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