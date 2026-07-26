close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки б ви втратили, інвестувавши $10 000 в SpaceX під час IPO

26.07.2026 11:30
Ольга Деркач

Акції SpaceX, які ще в перші дні після виходу компанії на біржу вважалися однією з найперспективніших інвестицій 2026 року, стрімко втратили позиції. Інвестор, який вклав $10 000 у папери компанії під час первинного публічного розміщення, сьогодні мав би лише близько $8 739

Скільки б ви втратили, інвестувавши $10 000 в SpaceX під час IPO

Фото: magnific.com/brgfx

IPO SpaceX відбулося 12 червня. Початкова ціна акцій становила $135, однак торги відкрилися вже на рівні $150. На тлі високого попиту та значного медійного ажіотажу котирування швидко пішли вгору. Уже 16 червня акції досягли історичного максимуму — $225,64.

На той момент придбання паперів SpaceX виглядало як одна з найуспішніших угод року. Проте згодом динаміка різко змінилася. Станом на 24 липня остання ціна закриття становила $118,24, а на премаркеті акції торгувалися приблизно по $117,98.

За таких умов інвестор, який придбав акції на $10 000 за ціною IPO $135, отримав би збиток у розмірі близько $1 260,74. Вартість його портфеля скоротилася б до $8 739,26.

Ще гіршою була б ситуація для тих, хто купував акції за ціною відкриття $150. У такому разі початкові $10 000 перетворилися б приблизно на $7 865, а загальні втрати перевищили б $2 100.

Однією з головних причин падіння аналітики називають надто високу стартову оцінку SpaceX. Під час IPO компанію оцінили у $1,77 трлн — приблизно на $500 млрд дорожче за Tesla, ринкова капіталізація якої після останньої фінансової звітності становила близько $1,26 трлн.

Читайте також: Кійосакі заявив про крах світової економіки

Водночас квартальний виторг Tesla сягнув $28,24 млрд, тоді як продажі SpaceX за останній відомий квартал не перевищили $5 млрд. Такий розрив між оцінкою бізнесу та його поточними фінансовими показниками посилив сумніви інвесторів щодо обґрунтованості вартості акцій.

На котирування також могли вплинути невелика кількість акцій у вільному обігу, активна увага медіа, спекулятивний попит, тривалий період обмежень на продаж паперів інсайдерами та очікування можливого включення SpaceX до індексу Nasdaq-100.

Попри падіння, частина аналітиків залишається оптимістично налаштованою щодо довгострокових перспектив компанії. Водночас найсміливіші прогнози часто базуються на припущенні, що SpaceX зможе стати помітним гравцем не лише в космічній галузі, а й у сфері штучного інтелекту. Наразі, однак, її присутність у цьому сегменті залишається мінімальною.

Отже, перші тижні після IPO показали, що навіть гучне ім’я, рекордний попит і сильний бренд не гарантують стабільного зростання акцій. Історія SpaceX стала черговим прикладом того, наскільки ризикованими можуть бути інвестиції в компанії з надвисокою оцінкою, яка ще не підкріплена відповідними доходами та прибутками.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

7 акцій, які варто розглянути у липні — Morgan Stanley

Коли чекати глибоку корекцію ринку — прогноз експерта

Джим Крамер назвав свою улюблену акцію — ринок відреагував миттєво

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниSpaceX
google news
Новини по темі
Кійосакі заявив про крах світової економіки 22.07.2026

Кійосакі заявив про крах світової економіки
7 акцій, які варто розглянути у липні — Morgan Stanley 21.07.2026

7 акцій, які варто розглянути у липні — Morgan Stanley
Борг та інфляція лише зростатимуть — Кійосакі 21.07.2026

Борг та інфляція лише зростатимуть — Кійосакі
Коли чекати глибоку корекцію ринку — прогноз експерта 19.07.2026

Коли чекати глибоку корекцію ринку — прогноз експерта
Джим Крамер назвав свою улюблену акцію — ринок відреагував миттєво 19.07.2026

Джим Крамер назвав свою улюблену акцію — ринок відреагував миттєво
На Волл-стріт назвали головний ризик для світових ринків 17.07.2026

На Волл-стріт назвали головний ризик для світових ринків

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  11:30

Скільки б ви втратили, інвестувавши $10 000 в SpaceX під час IPO

 Сьогодні  10:00

Скільки податку за землю сплатили українці у першому півріччі 2026

 25.07.2026  11:30

Ethereum може зрости вище $2 000 — аналітик

 25.07.2026  10:00

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії та виключив страхового брокера з реєстру

 24.07.2026  19:40

НБУ анулював ліцензії двом небанківським фінустановам

 24.07.2026  18:20

Чому людство досі не знайшло інопланетян: відповідь учених

 24.07.2026  17:00

Маск спрогнозував, коли штучний інтелект перевершить людство

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.