Скільки б ви втратили, інвестувавши $10 000 в SpaceX під час IPO

Акції SpaceX, які ще в перші дні після виходу компанії на біржу вважалися однією з найперспективніших інвестицій 2026 року, стрімко втратили позиції. Інвестор, який вклав $10 000 у папери компанії під час первинного публічного розміщення, сьогодні мав би лише близько $8 739

IPO SpaceX відбулося 12 червня. Початкова ціна акцій становила $135, однак торги відкрилися вже на рівні $150. На тлі високого попиту та значного медійного ажіотажу котирування швидко пішли вгору. Уже 16 червня акції досягли історичного максимуму — $225,64.

На той момент придбання паперів SpaceX виглядало як одна з найуспішніших угод року. Проте згодом динаміка різко змінилася. Станом на 24 липня остання ціна закриття становила $118,24, а на премаркеті акції торгувалися приблизно по $117,98.

За таких умов інвестор, який придбав акції на $10 000 за ціною IPO $135, отримав би збиток у розмірі близько $1 260,74. Вартість його портфеля скоротилася б до $8 739,26.

Ще гіршою була б ситуація для тих, хто купував акції за ціною відкриття $150. У такому разі початкові $10 000 перетворилися б приблизно на $7 865, а загальні втрати перевищили б $2 100.

Однією з головних причин падіння аналітики називають надто високу стартову оцінку SpaceX. Під час IPO компанію оцінили у $1,77 трлн — приблизно на $500 млрд дорожче за Tesla, ринкова капіталізація якої після останньої фінансової звітності становила близько $1,26 трлн.

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Водночас квартальний виторг Tesla сягнув $28,24 млрд, тоді як продажі SpaceX за останній відомий квартал не перевищили $5 млрд. Такий розрив між оцінкою бізнесу та його поточними фінансовими показниками посилив сумніви інвесторів щодо обґрунтованості вартості акцій.

На котирування також могли вплинути невелика кількість акцій у вільному обігу, активна увага медіа, спекулятивний попит, тривалий період обмежень на продаж паперів інсайдерами та очікування можливого включення SpaceX до індексу Nasdaq-100.

Попри падіння, частина аналітиків залишається оптимістично налаштованою щодо довгострокових перспектив компанії. Водночас найсміливіші прогнози часто базуються на припущенні, що SpaceX зможе стати помітним гравцем не лише в космічній галузі, а й у сфері штучного інтелекту. Наразі, однак, її присутність у цьому сегменті залишається мінімальною.

Отже, перші тижні після IPO показали, що навіть гучне ім’я, рекордний попит і сильний бренд не гарантують стабільного зростання акцій. Історія SpaceX стала черговим прикладом того, наскільки ризикованими можуть бути інвестиції в компанії з надвисокою оцінкою, яка ще не підкріплена відповідними доходами та прибутками.

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Джерело: Finbold.