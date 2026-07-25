НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії та виключив страхового брокера з реєстру

Національний банк України ухвалив два рішення, що стосуються діяльності учасників небанківського фінансового ринку. Регулятор погодив зміну обсягу ліцензії фінансової компанії «Фінвін», а також виключив компанію «Френдлі Фінанс» із Реєстру страхових посередників

ТОВ «ФК «Фінвін» звернулося до Національного банку із заявою про зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. На підставі цього звернення регулятор погодив виключення з ліцензії такої фінансової послуги, як факторинг.

Після набрання чинності відповідними змінами компанія збереже право надавати кошти та банківські метали в кредит, а також здійснювати діяльність у сфері фінансового лізингу.

ТОВ «ФК «Фінвін» зареєстроване за кодом ЄДРПОУ 43064565. Рішення щодо зміни обсягу його ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 липня 2026 року.

Інше рішення Національного банку стосується ТОВ «Френдлі Фінанс», яке було зареєстроване в Реєстрі страхових посередників як страховий брокер. Регулятор виключив відповідний запис про компанію з реєстру.

Підставою для такого рішення стало те, що товариство протягом останніх 12 місяців не здійснювало діяльності з надання посередницьких послуг у сфері страхування.

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У Національному банку зазначили, що рішення ухвалено відповідно до частини третьої та пункту 13 частини четвертої статті 82 розділу XII Закону України «Про страхування». ТОВ «Френдлі Фінанс» зареєстроване за кодом ЄДРПОУ 44157718.

Рішення про виключення компанії з Реєстру страхових посередників також було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 23 липня 2026 року.

Таким чином, обидва рішення стосуються актуалізації статусу учасників небанківського фінансового ринку відповідно до фактичних напрямів їхньої діяльності. У випадку «Фінвін» компанія самостійно звузила перелік фінансових послуг, тоді як «Френдлі Фінанс» втратила статус страхового брокера через тривалу відсутність посередницької діяльності.

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