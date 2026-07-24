НБУ анулював ліцензії двом небанківським фінустановам

Нацбанк України застосував до ПАТ СК «Аско ДС» та ПАТ СК «Перемога» заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Щодо заходу впливу до СК «Аско ДС»

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю СК «Аско ДС» встановлено, що страховик не виконав зобов’язання щодо подання до Національного банку плану відновлення діяльності та плану фінансування.

План відновлення діяльності мав гарантувати відновлення фінансового стану страховика та виконання ним вимог до капіталу платоспроможності протягом не більше 180 днів із дня встановлення порушення таких вимог.

План фінансування мав гарантувати відновлення фінансового стану страховика та виконання ним вимог щонайменше до мінімального капіталу протягом не більше 90 днів із дня встановлення порушення відповідних вимог. Невиконання цих зобов’язань призвело до повторного відхилення Національним банком плану відновлення діяльності страховика та плану фінансування страховика.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 124 Закону України «Про страхування» Повторне відхилення Національним банком плану відновлення діяльності страховика та плану фінансування страховика надає йому право прийняти рішення про віднесення страховика до категорії неплатоспроможних та відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування.

Таке рішення Правління Національного банку України ухвалило 24 липня 2026 року.

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Щодо заходу впливу до СК «Перемога»

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю СК «Перемога» встановлено факт здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам його страхувальників та/або інших кредиторів. Ознакою такої діяльності стало невідображення та викривлення в інформаційних системах страховика даних, які містяться в договорах та інших первинних документах. На підставі цих даних обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період. Обсяг невідображення та викривлення перевищив більше ніж 10% даних звітності та даних, що містяться в інформаційних системах страховика, та більше ніж 20% від мінімального абсолютного значення мінімального капіталу, який страховик розраховує відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про страхування».

Виявлення факту здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам його страхувальників та/або інших кредиторів страховика, є підставою для прийняття рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування. Це передбачено вимогами законодавства України, зокрема пунктом 5 частини другої статті 123 ЗУ «Про страхування».

Таке рішення Правління Національного банку України ухвалило 24 липня 2026 року.

Частиною шостою статті 56 Закону України «Про Національний банк України» визначено, що прийняті Нацбанком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома особи у встановленому ним порядку. Днем доведення до відома особи є день їх оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ.

Рішення про застосування заходів впливу до СК «Аско ДС» та СК «Перемога» набирають чинності з дня їх оприлюднення, а саме: 24 липня 2026 року.

Компанії з дня набрання чинності рішенням про відкликання ліцензії втрачають право:

укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання страхових послуг із клієнтами щодо класу (класів) страхування (ризиків у межах відповідного класу), який (які) зазначений (зазначені) в ліцензії, що відкликана;

укладати договори (уносити зміни до діючих договорів), які мають, як наслідок, збільшення зобов’язань страховика перед клієнтами за договорами про надання страхових послуг щодо класу (класів) страхування (ризиків у межах відповідного класу), який (які) зазначений (зазначені) в ліцензії, що відкликана.

Редакція ПСМ звертає увагу: рішення НБУ свідчать про подальше посилення нагляду за страховим ринком і перехід регулятора від формальної перевірки звітності до оцінювання реального фінансового стану та якості даних компаній. Для ринку це означає поступове очищення від гравців, які не здатні підтвердити платоспроможність або належну систему обліку, а для клієнтів — додаткову причину перевіряти фінансові показники та регуляторну історію страховика ще до укладення договору.

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