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Скільки ФОПів досі зареєстровано на окупованих територіях

06.07.2026 14:50
Микола Деркач

146 479 активних ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях станом на липень 2026 року за даними Єдиного державного реєстру. Майже половина з них зареєстровані на Донеччині. Найвища частка фопів із адресою на ТОТ — на Луганщині, де 96% усіх активних підприємців області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території

Скільки ФОПів досі зареєстровано на окупованих територіях

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

146 479 активних ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Майже половина підприємців з реєстрацією на ТОТ — з Донеччини: 66 116 фопів. На Луганщині зареєстровано 49 517 таких справ, у Запорізькій області — 18 041, а на Херсонщині — 12 805.

Перевірити, чи зареєстрований підприємець на тимчасово окупованій території, можна у реєстрі ТОТ Опендатаботу.

У відсотковому вираженні лідирує Луганщина: 96% усіх активних ФОПів області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території. На Донеччині ця частка становить 72% усіх активних фопів області, на Херсонщині — 43%, а в Запорізькій області — 28%. Варто зазначити, що найбільша частка таких підприємців спостерігається в областях, значна частина яких перебуває під окупацією.

Скільки ФОПів досі зареєстровано на окупованих територіях

Фото: opendatabot.ua

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За законом підприємці, які мають податкову адресу на ТОТ, не мають права легально продовжувати працювати — усі укладені з ними правочини будуть вважатись нікчемними з точки зору українського законодавства. Аби продовжувати діяльність, фопи повинні перереєструвати свою адресу на підконтрольній Україні території та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

Для того, аби змінити місце реєстрації фопа необхідно спочатку оновити адресу як людина: отримати нову реєстрацію місця проживання або, якщо це ВПО, зафіксувати нову адресу в довідці ВПО. Після цього потрібно змінити адресу вже як фоп у ЄДР: онлайн на порталі Дія чи офлайн у ЦНАПі. Дані про нову податкову адресу автоматично передаються до Податкової, проте, якщо ви ще й змінюєте систему оподаткування чи КВЕД, то дані потрібно оновити самостійно.

Редакція PSM звертає увагу, що підприємці, які мають податкову адресу на тимчасово окупованій території, відповідно до українського законодавства не можуть законно продовжувати господарську діяльність. Для відновлення роботи необхідно змінити місце реєстрації на підконтрольній Україні території та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру. Це дозволить уникнути юридичних ризиків і забезпечить ведення бізнесу відповідно до чинного законодавства.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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