В Україні готують масштабну реформу зарплат

У Верховній Раді готуються розглянути законопроєкт №14387 «Про справедливу систему оплати праці в Україні», який передбачає комплексне реформування підходів до нарахування заробітної плати. Документ пропонує єдині правила оплати праці для державного, приватного та громадського секторів, а також запровадження нових механізмів державного регулювання

Як повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, ще 18 лютого Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував включити законопроєкт до порядку денного парламенту та ухвалити його за основу.

Які зміни пропонує законопроєкт

Грейдова система замість тарифної сітки

Документ пропонує відмовитися від традиційної тарифної системи та перейти до грейдів. Розмір винагороди визначатиметься залежно від складності роботи, рівня відповідальності, кваліфікації працівника та ринкової вартості посади.

Нова структура заробітної плати

Заробітна плата складатиметься з трьох основних компонентів:

основної (фіксованої) частини;

додаткової (змінної) частини, що включає премії, доплати та надбавки;

додаткових бенефітів від роботодавця, зокрема соціальних пакетів, програм підтримки персоналу та інших форм мотивації.

Мінімальна зарплата як гарантований стандарт

Проєкт закону підтверджує, що мінімальна заробітна плата залишається державною соціальною гарантією. Роботодавці не зможуть оплачувати повністю виконану норму праці нижче встановленого мінімуму незалежно від форми власності підприємства чи системи оплати.

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Єдині принципи формування зарплат

Система оплати праці має базуватися на таких принципах:

справедливість;

недискримінація;

відповідність ринковим умовам;

фінансова обґрунтованість;

прозорість;

стабільність;

добровільне погодження умов оплати праці між сторонами.

Конфіденційність інформації про зарплати

Однією з найбільш дискусійних норм законопроєкту є запровадження режиму конфіденційності оплати праці. Під захистом можуть опинитися відомості про посадові оклади, структуру заробітної плати, індивідуальні нарахування працівникам, а також внутрішні системи преміювання та інші програми матеріального стимулювання.

Нові механізми державного контролю

Документ також передбачає створення Виконавчого та Генерального табелів — спеціальних інструментів регулювання, які визначатимуть допустимі межі річної оплати праці для посад у сфері публічної служби.

Коли можуть запрацювати нові правила

Якщо законопроєкт буде ухвалений, нова система набуде чинності з 1 січня 2027 року. При цьому саме цей закон матиме пріоритет над іншими спеціальними нормативними актами, якщо вони встановлюватимуть вищі граничні розміри оплати праці.

У разі прийняття документа роботодавцям доведеться переглянути внутрішні положення про оплату праці, системи преміювання, штатні розписи та кадрову політику загалом.

Редакція PSM звертає увагу, що наразі законопроєкт №14387 ще не ухвалений Верховною Радою та перебуває на стадії підготовки до розгляду в першому читанні. Тож усі запропоновані зміни мають статус законодавчих ініціатив і можуть бути доопрацьовані або змінені під час парламентського розгляду.

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