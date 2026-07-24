Хто формує платіжну інфраструктуру України — аналіз YouControl

Станом на липень 2026 року до Реєстру платіжної інфраструктури України входять 55 учасників — від державних і банківських платіжних систем до міжнародних сервісів переказу коштів і технологічних операторів. Найчисельнішу групу становлять саме технологічні компанії: на них припадає 32 учасники ринку, свідчить дослідження R&D-центру YouControl

Українська платіжна інфраструктура охоплює дві державні системи, шість банківських, п’ять небанківських, чотири міжнародні карткові системи, шість міжнародних систем переказу коштів і 32 технологічні оператори.

Міжнародний сегмент представлений картковими системами Visa, Mastercard, American Express та UnionPay International, а також сервісами Western Union, MoneyGram, RIA, TransferGo, INTELEXPRESS і MEEST. Більшість їхніх операторів зареєстровані у США, однак на ринку також працюють компанії з Великої Британії, Канади, Грузії та Китаю.

Ключову роль у державному сегменті відіграють Національна платіжна система «Український платіжний простір» і Система електронних платежів НБУ. До системи ПРОСТІР підключені 47 українських банків, тоді як СЕП забезпечує понад 99% міжбанківських платежів у гривні.

Серед банківських платіжних систем представлені MY TRANSFER від Ощадбанку, PrivatMoney від ПриватБанку, Welsend від Укргазбанку, а також системи приватних банків — «ГЛОБУС», PayHub і MTBMoney. Дослідники зазначають, що значна частина операторів пов’язана з великими корпоративними групами, зокрема СКМ, ТАС і МТБ, які паралельно розвивають банківські, фінансові та технологічні сервіси.

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У сегменті небанківських систем працюють NovaPay, City24, «Фінансовий світ», ALLPAY та AVERS №1. Найвищу виручку серед них у 2025 році отримала NovaPay — 10 млрд грн. Водночас фінансові результати учасників ринку суттєво різняться: частина компаній нарощує доходи, тоді як інші демонструють різке скорочення або нульову виручку.

Найбільший сегмент ринку — технологічні оператори платіжних послуг. Із 32 компаній 28 працюють переважно у сфері інформаційних технологій. Майже всі вони зареєстровані в Києві, ще три — у Дніпрі та одна — в Ужгороді.

Сукупна виручка 30 технологічних операторів у 2025 році сягнула майже 9 млрд грн. Лідерами стали «УАПРОМ» із виручкою 2,8 млрд грн та «Український процесінговий центр» із 2,1 млрд грн. Разом ці дві компанії сформували 55% доходів сегмента. Загалом 23 із 32 технологічних операторів збільшили виручку порівняно з 2024 роком.

У YouControl вважають, що структура ринку свідчить про посилення вертикальної інтеграції: великі бізнес-групи дедалі частіше поєднують у межах однієї екосистеми банки, платіжні сервіси та технологічні компанії. Водночас концентрація доходів у кількох найбільших гравців показує, що саме ІТ-оператори стають ядром сучасної платіжної інфраструктури України.

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