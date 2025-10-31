Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

Платіжні системи та технологічні компанії готуються до нового етапу фінтеху — коли штучний інтелект не лише радить, а й платить. З’являються перші фреймворки, які дозволять ШІ-агентам діяти від імені користувачів у цифровій економіці, а компанії укладають масштабні угоди

Штучний інтелект перестає бути лише інструментом для генерації текстів і зображень. Його нова роль — діяти. Сучасні ШІ-агенти вже вміють виконувати завдання замість людини: планувати поїздки, підбирати товари, керувати особистими фінансами. Наступний крок — навчити їх розпоряджатися грошима користувачів.

Саме до цього готуються глобальні платіжні системи. Наприклад, нещодавно PayPal оголосив про інтеграцію з технологією Mastercard Agent Pay, яка дозволяє цифровим агентам здійснювати покупки від імені власника гаманця, а також із протоколом Google Agent Payments.

OpenAI, своєю чергою, тестує можливість оплати товарів безпосередньо у ChatGPT, де користувач просто формулює намір — а вся процедура оплати виконується автоматично. Тут також фігурує саме PayPal.

«У нас сотні мільйонів власників гаманців PayPal, які тепер зможуть натискати кнопку Buy with PayPal у ChatGPT і проходити безпечну та надійну оплату», — сказав генеральний директор компанії Алекс Крісс.

За словами Крісса, партнерство означає перехід до нової моделі покупок, яку він називає «агентською комерцією».

До речі, компанія OpenAI також розвиває проєкт Mercury, для чого залучила понад сотню колишніх інвестиційних банкірів із провідних установ Волл-стріт — зокрема JPMorgan і Goldman Sachs. У рамках нового напрямку планується, зокрема, навчити штучний інтелект будувати фінансові моделі.

Ця нова течія у світі фінтеху означає початок епохи агентської комерції: коли замість користувача взаємодіють дві автономні системи — його персональний ШІ-агент і платіжна інфраструктура торговця. Такий формат потенційно змінить фінансову екосистему так само глибоко, як колись мобільні платежі чи безконтактні картки.

«Це абсолютно нова парадигма покупок. Важко уявити, що агентська комерція не стане важливою частиною майбутнього», — пояснив Алекс Крісс.

Також зазначимо, що обсяг ринку штучного інтелекту в роздрібній торгівлі, за прогнозами, зростатиме на 32,68% щорічно в 2025-2030 роках.

Що таке ШІ-агенти та чим вони відрізняються від чат-ботів

ШІ-агенти — це нове покоління цифрових помічників, які не просто відповідають на запитання, а самостійно виконують дії. Вони здатні аналізувати наміри користувача, ухвалювати рішення та діяти без постійного контролю людини.

На відміну від звичних чат-ботів, що працюють за заздалегідь прописаними сценаріями, ШІ-агенти — це системи з елементами автономності та контекстної пам’яті. Вони розуміють не лише окремі команди, а й цілі, логіку поведінки користувача, попередній досвід і навіть емоційний контекст.

Типова послідовність їхньої роботи виглядає так:

Намір. Користувач формулює завдання — наприклад, «знайди квитки до Варшави» або «замов мені каву». Пошук. Агент збирає доступні пропозиції, враховуючи ціну, рейтинг, умови доставки, особисті вподобання. Рішення. Система обирає найоптимальніший варіант, узгоджує деталі з користувачем або діє самостійно. Транзакція. Після підтвердження агент проводить оплату через підключений гаманець чи платіжний сервіс.

Ключова відмінність полягає саме у здатності діяти. Якщо чат-бот лише консультує, то агент завершує процес — бронює, купує, надсилає або оформлює підписку. І ця автономність перетворює ШІ з інструмента в учасника економічного процесу, який може взаємодіяти з платформами, банками та торговцями від імені людини.

Як ШІ отримує доступ до грошей користувача

Щоб агент міг здійснювати транзакції, він має бути підключений до фінансової інфраструктури, де всі дії проходять через захищені платіжні інструменти. Це не «доступ до картки» у прямому сенсі, а використання токенізованих платіжних даних — тобто цифрових ідентифікаторів, які замінюють реальні реквізити користувача.

Схема виглядає так:

Користувач підключає свій гаманець (наприклад, PayPal чи Apple Pay) до агента. Агент отримує спеціальний платіжний токен — шифрований ключ, який дозволяє здійснювати операції, не розкриваючи фінансових даних. Транзакція проходить через платіжну мережу (Mastercard, Visa тощо), яка підтверджує справжність агента і користувача. Завершальний етап — автентифікація: біометрія, PIN-код або інший спосіб підтвердження, залежно від рівня довіри.

Тут на перший план виходять платіжні фреймворки нового покоління, як-от Mastercard Agent Pay. Вони створюють стандартизовану модель, за якою будь-який сертифікований агент може взаємодіяти з торговцем — безпосередньо, без участі людини на кожному кроці.

PayPal став першим великим гравцем, який інтегрував таку технологію у свій цифровий гаманець. Це відкриває можливість створювати персональних ШІ-помічників, що можуть купувати товари, оплачувати сервіси або оформлювати підписки, використовуючи вже наявний баланс користувача.

«Йдеться не лише про сам факт транзакції, — додав Крісс. — Це мережа перевірених продавців — найбільша у світі, із найбільшим пулом перевірених користувачів у споживчому гаманці».

Для безпеки застосовується багаторівнева модель перевірки повноважень агента. Це дозволяє зберегти контроль за фінансами, але водночас дати ШІ певний ступінь автономії.

Потенційні вигоди для користувачів і бізнесу

Ідея дозволити ШІ-агентам діяти від імені користувача відкриває цілий спектр нових можливостей для фінтеху, ритейлу та споживчого ринку. Ця технологія не лише спрощує взаємодію з цифровими сервісами, а й формує нову модель поведінки — коли користувач делегує частину фінансових рішень машині.

Зручність і персоналізація

ШІ-агент може взяти на себе рутинні завдання: оплату комунальних послуг, продовження підписок, замовлення регулярних товарів чи нагадування про фінансові зобов’язання. Він не просто виконує доручення — він розуміє звички користувача, знає, коли і на що людина зазвичай витрачає кошти, і діє проактивно.

Завдяки цьому досвід стає максимально персоналізованим. Агент здатен підбирати оптимальні пропозиції, аналізувати знижки, комбінувати бонуси та кешбек, тобто діяти як персональний фінансовий менеджер, що керується логікою користувача.

Нові моделі монетизації

Для бізнесу ШІ-агенти відкривають нові канали продажу.

Автоматичні підписки, мікроплатежі, гнучкі програми лояльності, інтелектуальні рекомендації — усе це можна реалізувати без прямої участі користувача в кожній операції.

Компанії отримують можливість створювати «невидимі» точки взаємодії, коли покупка відбувається не через сайт або додаток, а через рішення, яке ухвалює агент — швидко, раціонально й у межах встановлених лімітів.

Як ШІ-агенти змінюють ритейл

У роздрібній торгівлі агенти стають ключовим елементом інтелектуального шопінгу. Онлайн-магазини вже експериментують із персоналізованими помічниками, які супроводжують користувача на всіх етапах: від пошуку до оплати.

ШІ здатен самостійно формувати кошик — наприклад, коли товари, що часто купуються, закінчуються. Агент може відстежити цей момент, порівняти ціни, знайти найвигіднішу пропозицію й оформити доставку автоматично.

У fashion-ритейлі з’являються віртуальні стилісти, які аналізують попередні покупки, колірну гаму гардероба, сезонність і пропонують конкретні товари з можливістю миттєвої оплати.

У сегменті електроніки чи косметики агенти виконують функцію цифрового консультанта, який замінює продавця, але при цьому володіє усією інформацією про ринок у реальному часі.

Також формується новий рівень омніканального досвіду: агент може замовити товар онлайн і запропонувати користувачу забрати його у найближчій офлайн-точці. Для брендів це означає глибше розуміння поведінки споживача, зростання середнього чека та підвищення лояльності клієнтів.

Вигода для екосистеми

Коли агенти взаємодіють із платіжними платформами, банками і торговцями, створюється замкнене цифрове середовище, де всі процеси — від пошуку товару до оплати — відбуваються автоматично.

Для користувача це економія часу, для бізнесу — зниження операційних витрат, для платіжних систем — нові обсяги транзакцій і даних для аналітики.

Ризики: кому довіряти гроші

Дозволити штучному інтелекту розпоряджатися грошима — це не просто технологічний крок уперед, а глибокий злам традиційної парадигми довіри. Користувач більше не взаємодіє безпосередньо з продавцем чи банком — він делегує це ШІ, який діє від його імені. Такий рівень автономії створює не лише зручність, а й новий набір ризиків.

Безпека і шахрайство

Основна загроза — компрометація агента. Якщо зловмисники отримають контроль над цифровим помічником, вони потенційно можуть здійснювати платежі, змінювати реквізити або навіть створювати фальшиві транзакції.

Тому ключове питання — верифікація ідентичності агента: хто гарантує, що система справді представляє користувача, а не підробку?

Фреймворки на кшталт Mastercard Agent Pay Acceptance Framework саме для цього і створюються — вони встановлюють протоколи автентифікації, перевірки походження команди та контролю повноважень кожного агента. Проте навіть за наявності таких бар’єрів людський фактор — найвразливіша ланка.

Юридична відповідальність

Ще одне складне питання — хто несе відповідальність за дії агента. Якщо штучний інтелект помилився, зробив не ту покупку або перевів кошти не тому отримувачу, як це класифікувати? Помилка користувача, збій системи чи правопорушення з боку розробника?

Чинне законодавство більшості країн не має чіткої категорії для таких ситуацій. Фінансові регулятори лише починають обговорювати механізми, за якими можна буде фіксувати і відшкодовувати збитки, спричинені автономними діями ШІ.

Етичний і прозорий контроль

Ще один виклик — прозорість алгоритмів. Якщо агент обирає постачальника чи банк не лише за вигідною ціною, а й за прихованими комерційними домовленостями, користувач може навіть не знати, що його фінансові рішення були упереджені.

У цьому контексті важливо забезпечити пояснюваність дій ШІ: користувач має розуміти, чому агент ухвалив певне рішення і чиї інтереси воно відображає. Це питання довіри, без якої жодна агентська економіка не зможе існувати.

Регуляторні виклики

Для банків і державних регуляторів поява агентів означає потребу створити нову юридичну категорію фінансових посередників — не людина, не компанія, а цифрова система.

Потрібно визначити межі відповідальності, стандарти ліцензування, вимоги до збереження даних і порядок аудиту таких агентів.

Поки цього не зроблено, ринок перебуває у «сірій зоні»: технологія випереджає закон. І саме тому головне питання сьогодні звучить просто — чи готові ми довірити ШІ власні гроші?

Великі гравці вже готуються до цієї епохи

Світові фінтех-компанії розуміють: якщо користувачі делегуватимуть свої фінансові дії штучному інтелекту, виграють ті, хто першим забезпечить безпечну інфраструктуру для агентських транзакцій. Саме тому зараз формується нова коаліція технологій і платіжних систем, які закладають основу для майбутньої агентської економіки.

Mastercard стала піонером у створенні стандарту Agent Pay — фреймворку, який дозволяє сертифікованим ШІ-агентам взаємодіяти з торговцями й банками. PayPal — один із перших партнерів Mastercard, який інтегрував Agent Pay у свій цифровий гаманець.

Amazon і Apple, своєю чергою, розвивають власні форми агентської комерції. Alexa і Siri вже не лише відповідають на запитання, а й оформлюють замовлення через інтегровані сервіси. Google іде тим самим шляхом: у його пошуковій екосистемі ШІ-рекомендації поступово перетворюються на прямі точки продажу.

Раніше ми також писали, що Google та PayPal домовилися про багаторічну співпрацю, щоб розвивати «агентський шопінг» та забезпечити безшовні платежі в електронній комерції.

Компанії планують сформувати нові стандарти ринку, поєднуючи інфраструктуру PayPal із протоколом Google Agent Payments, що використовується для агентських платежів.

Цей протокол базується на «мандатах» — криптографічно підписаних цифрових контрактах, які не можна підробити та які є підтвердженням інструкцій користувача. За словами Google, це вирішує два ключові сценарії покупок через агентів: миттєві придбання, коли користувач присутній, та делеговані завдання, коли його немає.

«У новому світі агентської комерції довіра та інновації є визначальними, — зазначив Алекс Крісс, президент і CEO PayPal. — Разом із Google ми прокладаємо шлях для цифрової комерції, відкриваючи більше можливостей для бізнесів і користувачів у всьому світі. Ми надаємо продукти та сервіси PayPal мільярдам користувачів Google і переосмислюємо можливості глобального масштабу».

У найближчі кілька років фінансова взаємодія між людиною і технологіями зазнає найглибшої трансформації з часів появи інтернет-банкінгу.

Ми поступово рухаємось до агентської економіки — середовища, у якому ШІ-системи будуть не просто інструментами, а активними учасниками фінансових процесів.

