Google і PayPal уклали угоду про співпрацю у сфері e-commerce

19.09.2025 12:30
Ольга Деркач

Компанія Google та глобальний гігант електронних платежів PayPal домовилися про багаторічну співпрацю, щоб розвивати «агентський шопінг» та забезпечити безшовні платежі в електронній комерції

Фото: freepik.com

Компанії планують створювати нові досвіди покупок за допомогою штучного інтелекту (ШІ) і формувати стандарти ринку, поєднуючи інфраструктуру PayPal із протоколом Google Agent Payments, що використовується для агентських платежів.

Цей протокол базується на «мандатах» — криптографічно підписаних цифрових контрактах, які не можна підробити та які є підтвердженням інструкцій користувача. За словами Google, це вирішує два ключові сценарії покупок через агентів: миттєві придбання, коли користувач присутній, та делеговані завдання, коли його немає.

Щоб поглибити партнерство, PayPal інтегрує свій брендований чек-аут, сервіси Hyperwallet та Payouts у торговельні й платіжні платформи Google. Крім того, корпоративний платіжний бізнес PayPal стане одним із ключових процесорів карткових транзакцій для продуктів Google Cloud, Google Ads та Google Play.

Цікаве по темі: PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh

«У новому світі агентської комерції довіра та інновації є визначальними, — зазначив Алекс Крісс, президент і CEO PayPal. — Разом із Google ми прокладаємо шлях для цифрової комерції, відкриваючи більше можливостей для бізнесів і користувачів у всьому світі. Ми надаємо продукти та сервіси PayPal мільярдам користувачів Google і переосмислюємо можливості глобального масштабу».

Нагадаємо, що PayPal запускає інтеграцію криптоактивів у P2P-перекази, дозволяючи користувачам надсилати та отримувати цифрові валюти безпосередньо — крок, який може пришвидшити масове впровадження криптовалют поза межами інвестицій і трейдингу.

Джерело: Finextra.

