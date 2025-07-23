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PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями

23.07.2025 19:00
Ольга Деркач

Компанія PayPal оголосила про запуск нової ініціативи PayPal World — мережі партнерств, яка об’єднає провідні платіжні системи та цифрові гаманці різних країн на одній платформі

PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями

PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями Фото: freepik.com

Ініціатива охоплює майже два мільярди користувачів по всьому світу. Серед партнерів запуску — Mercado Pago, NPCI International Payments Limited (UPI), PayPal, Tenpay Global та Venmo.

PayPal World забезпечить взаємодію локальних гаманців із мільйонами бізнесів у всьому світі, змінюючи спосіб переказу коштів, покупок онлайн, у магазинах та через ШІ-агентів за кордоном.

«Переказ грошей через кордони — це надзвичайно складний процес, але наша платформа зробить його надзвичайно простим для майже двох мільярдів споживачів і компаній. Ми віримо, що оголошені сьогодні зміни мають потенціал стати справжнім проривом у майбутньому. Із нетерпінням чекаємо на приєднання нових партнерів, гаманців та користувачів з усього світу», — прокоментував президент та CEO PayPal Алекс Кріс.

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Інтеграція PayPal World буде реалізована з використанням відкритих API для електронної комерції. Запуск заплановано на осінь цього року — всі партнери зможуть працювати разом із PayPal та Venmo на єдиній платформі.

Вперше в історії Venmo та PayPal стануть повністю сумісними: користувачі зможуть надсилати гроші між платформами, незалежно від того, чи є в отримувача обліковий запис PayPal. Така можливість з’явиться в межах PayPal World і зробить міжнародні перекази друзям і родичам такими ж простими, як надсилання повідомлення.

Крім переказів між користувачами, з 2026 року Venmo також дозволить здійснювати покупки — онлайн і в офлайн-магазинах — у мільйонах торгових точок, що приймають PayPal по всьому світу.

Нагадаємо, що PayPal оголосив про запуск фізичної картки PayPal Credit, емітованої Synchrony. Це рішення розширює можливості популярного цифрового продукту PayPal Credit: тепер ним можна розплачуватися не лише онлайн під час оформлення покупок через PayPal, а й у скрізь, де приймають Mastercard.

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Джерело: Finextra.

Рубрики: FinTechКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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