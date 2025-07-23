Telegram запустив свій криптогаманець для користувачів у США

Користувачі Telegram у США тепер можуть надсилати, отримувати та зберігати криптовалюту безпосередньо в застосунку — без додаткових завантажень, розширень чи окремих облікових записів

Гаманець TON Wallet вбудовано в інтерфейс Telegram, і цього тижня розпочався його запуск на американському ринку. Це самостійний криптогаманець із зберіганням на стороні користувача — саме власник контролює свої приватні ключі.

Сервіс розробила компанія The Open Platform (TOP) на базі блокчейна TON. Він дозволяє надсилати стейблкоїни та інші токени своїм контактам так само легко, як і звичайні повідомлення.

За словами компанії, це перший випадок, коли гаманець із самостійним зберіганням інтегрували у популярний месенджер для користувачів у США.

Гаманець уже здобув широку міжнародну аудиторію — у 2024 році його активували понад 100 мільйонів людей. Запуск у США кілька разів відкладали через регуляторну невизначеність. За словами CEO TOP Андрія Рогозова, ситуація почала змінюватися протягом останнього року.

«Ми почали розглядати США як цікавіший для нас ринок», — сказав він, вказавши на зміни у регулюванні та зростання аудиторії Telegram.

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Рогозов зазначив, що в Telegram вже багато користувачів, які працюють із криптовалютою, а сам гаманець є «фундаментальною частиною інфраструктури» — способом зберігати активи та взаємодіяти з екосистемою мінізастосунків Telegram.

«Наша мета — максимально усунути всі бар’єри, — додав він. — І саме в цьому суть криптовалюти — особливо в глобальному масштабі — у подоланні кордонів».

Гаманець підтримує split-key-систему резервного копіювання: один ключ пов’язаний з акаунтом Telegram, інший — з електронною поштою. Це поєднує безпеку самостійного зберігання з простотою входу.

TON Wallet підтримує p2p-перекази, обмін токенів, стейкінг із прибутком, а також купівлю криптовалюти без комісій завдяки партнерству з MoonPay. Крім того, гаманець дозволяє вводити та виводити кошти через дебетові картки та взаємодіяти з децентралізованими застосунками в межах Mini Apps у Telegram.

Розширення TON Wallet у США може створити конкуренцію таким платформам, як Cash App та Coinbase — особливо якщо криптовалютна інфраструктура Telegram зацікавить ширше коло користувачів.

Наразі гаманець уникає надання прямих фінансових послуг, які підлягають регулюванню, натомість працює через партнерів з ліцензією, зокрема MoonPay, для операцій введення та виведення коштів.

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Джерело: CNBC.