Уряд згортає програму «Національний кешбек»

Уряд ухвалив рішення про поступове згортання програми «Національний кешбек», яка діяла для підтримки внутрішнього попиту на українські товари та послуги

Відповідна постанова визначає чіткі терміни завершення дії механізму виплат та умови, за яких частина нарахованих сум може не бути виплачена громадянам.

Згідно з документом, останні виплати за 2025 рік мають бути здійснені у лютому 2026 року. Йдеться про нарахування кешбеку за грудень 2025 року, однак підкреслюється, що виплата відбуватиметься лише за наявності фінансування в межах бюджетної програми «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги».

Якщо бюджетних коштів у наступному році не буде передбачено, нарахування кешбеку покупцям припиняється вже з 1 січня того бюджетного періоду. У такому разі держава не здійснить виплату навіть тих сум, які були нараховані за грудень 2025 року.

Окремо уряд визначив термін повного завершення програми у 2026 році. Нарахування кешбеку припиниться з 1 травня 2026 року. Тобто квітень 2026 року стане останнім місяцем, за який громадяни зможуть отримати компенсацію за покупки. Перерахування цих коштів заплановане на травень 2026 року.

Таким чином, програма Національний кешбек фактично входить у завершальну фазу. Фінансування зберігатиметься лише у випадку наявності відповідних бюджетних ресурсів, а виплати за грудень 2025 року та за квітень 2026 року стануть останніми, які держава гарантує за умови бюджетного покриття. Це означає, що у 2026 році програма буде остаточно припинена.

