Українці отримали рекордний кешбек від держави — Мінекономіки

Понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів у травні. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 млрд грн кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані у програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Як працює програма?

Мета програми — зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.

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Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Для цього у розділі Сервіси необхідно вибрати Національний кешбек.

Як споживачу приєднатися до програми?

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків , які беруть участь у програмі.

, які беруть участь у програмі. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси вибрати картку для виплат Національний кешбек того банку, в якому ви оформили картку.

Важливо! Щоб отримати кешбек, потрібно оплачувати покупки саме тими картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Довідково:

Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

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