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Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

01.07.2025 18:30
Ольга Деркач
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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня 2025 року скоротилася до 27,9%, або на 2,4 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ Фото: bank.gov.ua

Про це повідомив Національний банк України у своєму Telegram.

Обсяг NPL за цей період скоротився на 8,1 млрд грн до 385,1 млрд грн, або на 2,1%. Натомість обсяг валових кредитів у банках зріс на 82,5 млрд грн, або на 6,4%.

Ключовими чинниками скорочення частки NPL стали списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.

Частка NPL за кредитами фізичних осіб скоротилася до 14,1%, бізнесу — до 36,0%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

  • у приватних українських банках та банках з іноземним капіталом — до 9,8%;
  • у державних банках — до 40,5%.

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Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 червня 2025 року становить 16,7%.

Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, що Нацбанк вніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення Національним банком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.

Раніше ми писали, що НБУ здійснив черговий крок до наближення нормативно-правових актів Національного банку у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС та встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%.

Крім того, НБУ за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк».

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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